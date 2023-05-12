Inventive Retail Group запустила в РФ онлайн-сервис, позволяющий заказывать товары со всего мира

Компания Inventive Retail Group, управляющая, в частности, розничными сетями re:Store и «Мир кубиков», запустила в России платформу для онлайн-шоппинга Brandly.

Сервис позволяет заказывать оригинальные товары зарубежных марок из любой точки мира, указывается в сообщении пресс-службы группы. В каталоге платформы представлены товары в разных категориях: от одежды и обуви до бытовой техники и БАДов. Сроки доставки составляют от двух до четырех недель, в перспективе эти сроки планируется сократить до семи дней.

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«Brandly — это не маркетплейс: компания самостоятельно управляет ассортиментом, тщательно отбирает бренды и продукты исходя из пожеланий покупателей. Ее главное преимущество — товарная и маркетинговая экспертиза, накопленная Inventive Retail Group за годы работы на международном рынке премиальных продуктов», — подчеркивается в пресс-релизе.

Отмечается, что компания осуществляет контроль качества перед отправкой в Россию; при обнаружении дефекта происходит замена товара в стране отправления. Для электроники и бытовой техники предусмотрена собственная сервисная гарантия.

По словам вице-президента по развитию и инновационным проектам Inventive Retail Group Евгения Усенко, идея организовать международный трансграничный проект появилась еще в апреле прошлого года. «Уже тогда было понятно, что параллельный импорт не способен на сто процентов заместить весь объем потребительского спроса на рынке в России, да и о международном бизнесе мы задумывались уже давно… Это был очень непростой процесс: надо было найти логистический сервис, получить адреса для доставки посылок, затем загрузить множество файлов со ссылками на товары, ценами, выписками из банка, ждать прихода разных посылок, формировать единое отправление и т. д. Мы все это упростили и спрятали под "капот" проекта Brandly. Теперь процесс покупки идентичен приобретению в обычном интернет-магазине: просто, быстро, понятно», — рассказал Усенко.

Головной офис компании находится в ОАЭ. Также работают филиалы в других странах, они обеспечивают взаимодействие с локальными рынками, что позволит развивать бизнес во всех странах Евразийского экономического союза, а также на рынках Ближнего Востока и Северной Африки, а затем и по всему миру.