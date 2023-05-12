Кабмин решил выделить еще 10 млрд руб. на поддержку производителей зерна в 65 регионах

Правительство РФ приняло решение направить дополнительные 10 млрд руб. на поддержку производителей зерна.

Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

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Уточняется, что распоряжение о компенсации части затрат аграриев на производство и реализацию зерновых культур было подписано 11 мая.

Средства, которые выделят из федерального бюджета, получат в общей сложности 65 субъектов РФ. В результате сельхозпроизводители смогут восполнить до 50% затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.

Аналогичный по размеру транш господдержки, рассчитанный исходя из 2 тыс. руб. на тонну зерна, уже распределен между регионами, сообщал в начале месяца замминистра сельского хозяйства Андрей Разин.

Меры предпринимаются с целью поддержать производителей зерна и способствовать сохранению стабильности на продовольственном рынке.

По данным Росстата, в чистом весе в РФ в 2022 году было получено 153,8 млн т зерна, в том числе 104,4 млн т пшеницы. Как отмечают эксперты, это рекордный показатель не только для современной России, но и для советского периода, когда в среднем добывалось порядка 120 т зерна в год.