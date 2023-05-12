Маск сообщил, что нашел нового гендиректора для Twitter

Владелец Twitter Илон Маск сообщил, что нашел нового главу для компании.

«Рад сообщить, что я нанял нового генерального директора X/Twitter. Она приступит к работе примерно через шесть недель», — написал Маск на своей странице в соцсети.

Кто именно станет новым руководителем популярного сервиса микроблогов, не уточняется.

Маск купил Twitter за $44 млрд в 2022 году, сделка была закрыта в конце октября. Предпринимателя критиковали за радикальные изменения в компании, в частности, масштабное сокращение штата.

В декабре миллиардер запустил опрос, в котором попросил пользователей решить, должен ли он уйти с поста главы Twitter, и пообещал руководствоваться результатами. Более половины респондентов ответили положительно.