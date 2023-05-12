Медикам пообещали миллионные выплаты при устройстве в военные гарнизоны

С 1 января 2024 года врачи и средний медперсонал, приезжающие работать в гарнизонные медучреждения, будут получать единовременные компенсационные выплаты. Их размер будет зависеть от местоположения воинских частей, а основным условием получения станет заключение трудового договора на срок не менее пяти лет. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, передает пресс-служба кабмина.

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«Выплаты для врачей, фельдшеров и медицинских сестер будут зависеть от местоположения воинских частей. Так, для докторов, приехавших на работу в воинские части, которые находятся вне населенных пунктов в Дальневосточном федеральном округе, районах Крайнего Севера и регионах, входящих в состав Арктической зоны России, выплата составит 2 млн рублей. Для фельдшеров и медицинских сестер – 1 млн рублей», — сообщили в правительстве.

Врачам, устроившимся на работу в гарнизонные медсанчасти, расположенные на удаленных и труднодоступных территориях, единовременно будет выплачиваться по 1,5 млн рублей, а фельдшерам и медсестрам – по 750 тыс. рублей. В воинских частях, находящихся вне населенных пунктов на прочих территориях, предусмотрены выплаты в 1 млн рублей для врачей и в 500 тыс. рублей для среднего медперсонала.

В пресс-службе кабмина добавили, что участвовать в программе смогут не только практикующие врачи, но и выпускники медицинских вузов. Основным условием получения выплаты станет готовность отработать в отдаленном гарнизоне не менее пяти лет.

