Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на высказывание президента Украина Владимира Зеленского о том, что представители российской власти якобы «закончат плохо» и, возможно, «не своей смертью».

В своём Telegram-канале политик, назвав главаря киевского режима «тварью в зелёном» написал, что кто как умрет – нам неведомо, так как пути Господни неисповедимы.

«Но у наркомана в Киеве как раз есть шанс сгинуть именно от своих рук. Окочуриться, совершив трусливое самоубийство. Как Гитлер, наглотавшись собачьего яда», – заявил Медведев.

Напомним, Гитлер покончил жизнь самоубийством 30 апреля 1945 года. По одной из версий, он застрелился.

Как ранее писал «Эксперт», Медведев считает, что германской экономике слишком дорого обходится поддержка Украины. При этом политик обвинил во всём правительство, которое превратило страну в «служку амеров», что уже отразилось на кошельках простых немецких граждан.

Кроме того, зампред Совбеза РФ предупредил, что далее в ФРГ могут возродиться мечты о четвертом рейхе и к власти может прийти новый фюрер на смену «сообществу ливерной колбасы».