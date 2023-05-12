Минобороны сообщило о новых успехах российской армии на Украине

Минобороны РФ сообщило о новых успехах российской армии, которых она добилась на Украине.

Согласно данным, озвученным на брифинге 12 мая официальным представителям ведомства генерал-лейтенантом Игорем Конашенковым, на Донецком направлении в западной части Артёмовска (украинское название Бахмут) российские штурмовые отряды продолжали вести бои по овладению городскими кварталами. Подразделения ВДВ при этом оказывают им поддержку и пресекали попытки ВСУ контратаковать на флангах. За последние сутки здесь авиацией совершено 9 самолётовылетов, артиллерией группировки выполнены 64 огневые задачи.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Южной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Часов Яр и Богдановка (ДНР).

На Малоильиновском направлении с целью повышения устойчивости обороны, подразделениями «Южной» группировки российских войск был занят рубеж с учётом выгодных условий Берховского водохранилища. Мужественно проявили себя, отражая атаки противника, военнослужащие 4-й и 200-й мотострелковых бригад, экипажи армейской авиации и другие подразделения ВС РФ. На Соледарском направлении российские силы уничтожили более 540 украинских боевиков, 8 танков и более 20 единиц другой бронетехники. Всего на Донецком направлении общие потери противника составили около 900 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, более 30 единиц бронетехники, 7 автомобилей, 2 гаубицы Д-30 и гаубица L-118 производства Великобритании.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Водяное и Угледар (ДНР). Потери противника составили до 110 украинских военнослужащих, 2 автомобиля, танк и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Двуречное (Харьковская область) и Новоселовское (ЛНР). В районе населённого пункта Котляровка (Харьковская область) пресечено действие украинской ДРГ. Потери ВСУ составили более 60 украинских военнослужащих, 2 автомобиля, 2 боевые машины РСЗО «Град», боевая бронированная машина, артиллерийская система М109 "Paladin" производства США и самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Торское (ДНР). В течение ночи в районах населённых пунктов Червоная Диброва и Кременная (ЛНР) ликвидированы 2 ДРГ. Уничтожено более 75 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 3 пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-20.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 40 украинских военнослужащих, 3 автомобиля, боевая бронированная машина и самоходная артиллерийская установка «Акация».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск ВС РФ поражены 72 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102 районах. В районе города Запорожье уничтожено хранилище топлива для военной техники ВСУ. В районе населённого пункта Боровая (Харьковская область) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36. В районе населенного пункта Никополь (Днепропетровская область) уничтожен украинский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы «Зоопарк-1».

Российские средства ПВО в районе населённого пункта Часов Яр (ДНР) сбили истребитель Су-27 воздушных сил Украины. Перехвачены 3 снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган», а также 25 дронов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Всего с начала СВО российские силы уничтожили 422 украинских военных самолёта, 230 вертолётов, 4 099 БПЛА, 421 ЗРК, 9 108 танков и других боевых бронированных машин, 1 100 боевых машин РСЗО, 4 796 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 10 141 единица специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Как ранее писал «Эксперт», на том же брифинге Конашенков сообщил, что подразделения украинских войск в четверг, 11 мая предприняли наступление на Соледарском направлении на фронте протяженностью в 95 км. Все атаки противника были отбиты, прорывов не допущено.