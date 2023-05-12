Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на Соледарском направлении

Министерство бороны России на брифинге 12 мая сообщило об отражении атак ВСУ на Соледарском направлении.

По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, подразделения украинских войск в четверг, 11 мая предприняли наступление на Соледарском направлении на фронте протяженностью в 95 км.

В Минобороны подчеркнули, что все атаки противника были отбиты, прорывов не допущено. Всего подразделениями ВСУ было предпринято 26 атак, в которых были задействованы более 1 000 военнослужащих, до 40 танков, а также другая военная и специальная техника.

Напомним, вечером 11 мая сразу несколько российских военкоров в своих Telegram-каналах сообщили, что ВСУ якобы перешли в наступление. В свою очередь Минобороны РФ заявило, что появившаяся информация о контрнаступлении украинских войск и прорывов обороны на различных участках не соответствуют действительности, а общая обстановка в районе СВО находится под контролем российских сил.

