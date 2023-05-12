Минск ратифицировал соглашения с Москвой о сотрудничестве в военно-технической сфере

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с РФ о сотрудничестве в военно-технической сфере.

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Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале республики.

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«Ратифицировать Соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о реализации Программы военно-технического сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией до 2025 года», — указывается в документе.

Соглашение было подписано в Минске 23 сентября 2022 года, оно предполагает, в частности, проведение совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых и модернизации существующих образцов вооружения и военной техники, а также продукции двойного назначения. Планируется наладить совместные производства конечных образцов вооружения, военной техники и комплектующих. Кроме того, в рамках соглашения будут проведены мероприятия единой политики в сфере технического нормирования и организованы поставки военной продукции и услуг в интересах силовых структур России и Белоруссии.

Россия и Белоруссия образовали Союзное государство 26 января 2000 года в форме надгосударственного образования. Цель — поэтапное формирование единого политического, военного, экономического, гуманитарного, юридического, таможенного, рыночного, валютного и культурного пространства между двумя странами.