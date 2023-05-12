На конференции ЦИПР-2023 будет запущен новый формат нетворкинга представителей МСП и лидеров цифровой отрасли

Представители МСП получат возможность лично пообщаться с ведущими экспертами цифровой трансформации крупных компаний, государственных корпораций и федеральных органов исполнительной власти.

Представители МСП смогут выбрать до 5 экспертов, с каждым из которых у них пройдет 10-минутная сессия, в рамках которой они получат возможность презентовать собственный проект и получить обратную связь от лидеров рынка.

«ЦИПР всегда уделяет большое внимание нетворкингу. В этом году мы отдельно выделили слоты для общения корпораций и предприятий МСП. Умение частного бизнеса адаптироваться к быстро меняющейся конъюнктуре отмечают на самом высоком уровне, поэтому мы ждем, что опыт нового формата нетворкинга окажется успешным и продуктивным», — сообщила основатель ЦИПР Ольга Пивень.

Для подачи заявки участнику со стороны МСП необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте конференции ЦИПР, заполнить анкету о своем проекте/компании и сформулировать запрос к эксперту. Далее выбрать потенциальных собеседников и «запросить слот», после ответа второй стороны в личном кабинете отобразится дата и время встречи. Диалог пройдет очно с 31 мая по 2 июня на площадке конференции.

В результате встреч представители МСП смогут получить потенциальных партнеров и заказчиков, найти пути решения своих проблем. Для некоторых появится возможность познакомиться с будущими инвесторами своих проектов. Представители крупного бизнеса также могут найти потенциальных поставщиков и подрядчиков.

Встречи «ЦИПР МСП» будут организованы по следующим направлениям: промышленность, транспорт, строительство, здравоохранение, сельское хозяйство и т.д.

VIII ежегодная конференция «Цифровая индустрия промышленной России» состоится 31 мая – 2 июня 2023 года в конгрессно-выставочном центре «Нижегородская Ярмарка». Организатором конференции является компания «ОМГ». Стратегическим партнером выступают Госкорпорация Ростех, Госкорпорация «Росатом», «Ростелеком». Мероприятие пройдет при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Правительства Москвы и Правительства Нижегородской области.