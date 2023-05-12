Объем перевозок группы «Аэрофлот» в апреле вырос более чем в полтора раза

Группа «Аэрофлот» увеличила объем перевозок пассажиров в апреле текущего года на 55,4% к аналогичному периоду прошлого года, до 3,4 млн человек.

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Об этом сообщается в отчете компании, опубликованном на ее сайте.

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«Общий объем перевозок составил 3,4 млн пассажиров, увеличившись на 55,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, в том числе на внутренних линиях перевезено 2,7 млн пассажиров, что на 31,7% выше 2022 года», — говорится в сообщении.

Пассажиропоток группы за четыре месяца 2023 года увеличился на 20,3% по отношению к показателю прошлого года и составил 12,8 млн пассажиров, указывается в пресс-релизе.

«Отмечается традиционный прирост пассажиропотока от месяца к месяцу — в марте и феврале 2023 года было перевезено 3,3 и 3,0 млн пассажиров соответственно», — сообщается в отчете.

Уточняется, что пассажиропоток авиакомпании «Аэрофлот» (в группу также входят перевозчики «Россия» и «Победа», по ним данные не раскрываются) за апрель 2023 года вырос почти в два раза к тому же периоду прошлого года и составил 1,8 млн человек. «В том числе 1,3 млн пассажиров перевезено на внутренних линиях», — указывается в пресс-релизе.

Ранее немецкое издание Wirshaftswoche, изучившие данные сервиса Flightradar24 за последний год, пришло к выводу, что санкции не привели к заметному дефициту запчастей и не смогли парализовать воздушное сообщение над Россией. В марте 2023 года показатель по перелетам оказался примерно таким же, что в апреле 2022-го, и хотя количество гражданских авиаперевозок над территорией РФ немного сократилось в связи с прекращением перелетов из Европы и Северной Америки в Россию и обратно, на авиасообщение внутри РФ ограничения практически не повлияли.