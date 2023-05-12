Петрозаводское предприятие заложило киль мелкосидящего ледокола для «Росморпорта»

АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод» (Петрозаводск, Карелия) заложило киль мелкосидящего ледокола проекта 22740М для ФГУП «Росморпорт».

Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Ледокол класса Icebreaker6 длиной 81,4 м и шириной 17 м будет эксплуатироваться в Балтийском, Белом, Азовском и Каспийском морях и на внутренних водных путях, а также при необходимости в других бассейнах. Автономность плавания ледокола — не менее 10 суток по запасам топлива и пять суток по запасам пресной воды.

Судно предназначено для самостоятельного обеспечения ледокольной проводки и буксировки крупнотоннажных судов и других плавучих сооружений, а также для решения других задач по обслуживанию портовой инфраструктуры, отмечается в пресс-релизе.

Это первый из двух ледоколов, которые начнут строить в 2023 году по заказу «Росморпорта», уточняется в сообщении. Заказ на строительство ледоколов проекта 22740 переведен на «Онежский судостроительный судоремонтный завод» с дальневосточной верфи «Звезда».

«Это новая компетенция для предприятия. Я уверен, что заказ будет выполнен в срок. Завод имеет большое значение для развития экономики Карелии: в последние годы увеличиваются объемы производства, работникам повышается заработная плата, увеличиваются платежи в бюджет», — приводятся слова заместителя премьер-министра правительства Карелии по вопросам экономики Дмитрия Родионова.

Учредителем Онежского судостроительно-судоремонтного завода выступает ФГУП «Росморпорт», созданное на базе АО «Онежский судостроительный завод», которое, в свою очередь, было образовано в 2002 году на основе судоремонтных мощностей Беломорско-Онежского пароходства.

«Росморпорт» — один из крупнейших в России владельцев объектов прибрежно-портовой инфраструктуры. Компания осуществляет деятельность в 65 морских портах, расположенных в 24 субъектах России.