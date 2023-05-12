Пляшущая нефть рулит рынком акций

На вечерний торгах в четверг распродажи российских акций усилились – инвесторы опасались очередного витка снижения нефти с последующим тестированием сверху вниз важной отметки $70 за баррель. Сегодняшнее утро также не внушало оптимизма из-за все той же нефти, которая на азиатских торгах проседала почти на процент. Так что день отечественные инвесторы начали с продолжения вчерашних продаж, которые, впрочем, шли не так агрессивно, как вчера вечером.

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Но именно нефть обеспечила разворот российского рынка акций. С открытием европейских площадок трейдеры стали покупать нефтяные контракты, вслед за которыми после обеда пошел вверх и российский рынок акций. В течение дня котировки нефти поднимались на процент, уходя в район $75,7 за баррель, однако ближе к российскому закрытию вновь обвалились.

«На нефтяном рынке сформировалась неопределённость. Стимулов для роста пока нет, угроза рецессии мировой экономики по-прежнему оказывает давление на котировки. Кроме того, усилия по сокращению запасов со стороны ОПЕК+ сейчас нивелируются распродажей нефти из стратегического запаса США. Это также сдерживает рост нефтяных цен», – полагает руководитель отдела акций УК «Первая» Антон Кравченко.

Все это означает, что в ближайшие дни стоит ожидать повышенной волатильности нефти, поскольку в условиях неопределенности и отсутствия тренда трейдеры будут бурно реагировать даже на незначительные новости.

Сегодня среди самых ликвидных акций лучший результат демонстрировала «Роснефть», к закрытию торгов дорожавшая на 1,7%. Вероятно, бумагу подбирают очень крупные инвесторы на длительный срок. В результате котировки акций крупнейшей российской нефтяной компании вплотную подошли к отметке 400 руб., которую они не могут покорить с 18 апреля. Можно предположить, что спекулянты в ближайшие часы начнут фиксировать спекулятивную прибыль по «Роснефти», продавая ее акции. Но если сопротивление будет пробито, то рост бумаги резко ускорится – в том числе из-за закрытия с потерями коротких позиций «медведями».

Наибольшие же потери в размере около 0,5% несут акции Сбера. Сегодня банк опубликовал как всегда сильный месячный отчет, а в день отчетностей бумага традиционно выглядит хуже рынка. При этом все аналитики, комментируя результаты работы банка, рекомендуют покупать его акции, ожидая выплаты рекордных дивидендов за 2023 год. При нынешней цене акции форвардная дивидендная доходность Сбера оценивается в 13–14%, что очень много для «голубой фишки».

Формально за неделю акции Сбера подешевели на 4%. Последний раз более сильное недельное снижение наблюдалось в начале октября прошлого года, после чего по бумаге стартовал мощный восходящий тренд. Но при этом на текущей неделе бумага очистилась от 10,5-процентных дивидендов, так что инвесторы, державшие Сбер в портфелях, с учетом скорого получения выплат заработали.

Намного лучше рынка торговался «Норникель», пока постоянно отскакивающий от поддержки 14,3 тыс. руб. Сегодня бумагу поддержали рост цен на никель на 2 с небольшим процента и ослабление рубля.

Несмотря на то, что большинство акций сегодня растут, индекс Мосбиржи закрывается с примерно процентными потерями из-за вчерашних вечерних распродаж. За неделю, тем не менее, индикатор вырос на 1,2%, и это с учетом дивидендного гэпа Сбербанка, доля которого в Индексе превышает 17%.

Рубль, напротив, начал день с небольшого укрепления. Спекулянты по-прежнему пытаются сыграть на росте стоимости российской валюты. Однако крупные игроки с таким раскладом сегодня были несогласны, и с их появлением на рынке в 10:00 мск российская валюта сдала позиции.

В течение дня распродажи рубля продолжились, и ближе к закрытию торгов он отдавал доллару процент стоимости. Но с середины следующей недели рубль начнет получать поддержку от приближения налогового периода.