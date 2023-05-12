По доллару нанесён непоправимый удар

За последний год КНР расширила использование юаня для покупки товаров из РФ, — следует из сообщений пяти торговых руководителей, непосредственно осведомленных об этом вопросе, на которых ссылаются в Reuters. При этом почти все китайские закупки нефти, угля и части металлов у России теперь осуществляются в китайской валюте вместо долларов.

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Анонимный руководитель торговой компании отметил: «Все морские поставки российской нефти в Китай теперь осуществляются в юанях с момента установления ценового потолка, что отодвигает на второй план те банки, которые работали с долларами. В условиях режима ограничения цен становится чрезвычайно сложно осуществлять операции в долларах».

Переход на юани для оплаты большей части торговли сырьевыми товарами на сумму около $88 млрд укрепляет стремление Китая распространить свою валюту по всему миру, хотя Reuters полагает, что строгий контроль за движением капитала в КНР ограничит глобальную роль китайской валюты в ближайшей перспективе. В марте 2023 года юань уже стал первой валютой для трансграничных транзакций в самом Китае, впервые обогнав доллар. Однако, его доля в качестве валюты для глобальных платежей остается небольшой (2,5%) по сравнению с долларом (39,4%) и евро (35,8%), согласно данным SWIFT.

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При этом, согласно данным китайского центробанка, общий объем расчетов по Трансграничной межбанковской платежной системе (CIPS), китайской альтернативе SWIFT, в 2022 году вырос на 21,5% в годовом исчислении — до 96,7 трлн юаней ($14,02 трлн). По данным китайской таможни, в 2022 году Китай импортировал из России сырой нефти и мазута на общую сумму $60,3 млрд. Растущий импорт сырьевых товаров привел к тому, что дефицит торгового баланса Китая с Россией в прошлом году достиг $38 млрд, хотя за первые четыре месяца 2023 года этот разрыв сократился.

Старший инвестиционный стратег BNP Paribas Asset Management в Гонконге Чи Ло прогнозирует для юаня долгосрочный «эффект снежного кома», поскольку все больше стран присоединяются к «блоку юаня», чтобы снизить риски, связанные с долларом. Аналитик полагает, что это стало актуально после того, как разные государства увидели, к чему привели введенные США санкции против России. Особенно значительно повлияло на отношение к доллару отключение РФ от SWIFT.

«Это очень долгосрочное развитие, рассчитанное на ближайшие одно-два, даже три десятилетия. На данный момент и в течении обозримых следующих нескольких лет, я думаю, торговля с использованием юаня будет преимущественно применяться для торговли сырьевыми товарами и энергоносителями», — отметил Чи Ло.

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Несмотря на начавшиеся более десяти лет назад усилия Пекина по интернационализации юаня, эта валюта использовалась лишь для эпизодических крупных закупках сырьевых товаров, поскольку большая часть мировой торговли нефтью, газом, медью и углем оценивается по долларовым ориентирам. Ситуация начала меняться в 2022 году, когда западные покупатели стали избегать российских товаров в условиях ужесточения антироссийских санкций.

Расчеты в юанях резко выросли после введенного США запрета на импорт многих товаров из России и по мере того, как Европа усилила ограничения в отношении российских экспортеров. 5 декабря Запад уже установил потолок на российскую нефть. На фоне этих событий китайские покупатели начали скупать сырую нефть, уголь и алюминий, увеличив импорт товаров из России в 2022 году на 52% в стоимостном выражении, по данным Reuters. В этом году закупки могут вырасти по мере восстановления экономики КНР.

В целом, использование юаня во всем мире только набирает обороты. В марте 2023 года французская нефтегазовая компания TotalEnergies продала Китаю первую партию СПГ с оплатой в китайской валюте. А уже в апреле Аргентина заявила, что начнет оплачивать китайский импорт в юанях, чтобы ослабить давление на свои долларовые резервы.