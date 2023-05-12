На мировом рынке появится новый крупный поставщик сжиженного газа

Саудовская Аравия рассматривает возможность торговать сжиженным газом (СПГ), а не «голубым» водородом, как планировалось раньше, сообщает Bloomberg. Если в Эр-Рияде будет принято окончательное решение о продаже СПГ за границу, то экспортером наверняка станет крупнейшая нефтяная компания планеты Saudi Aramco, которая уже вложила миллиарды долларов в его производство. Приоритетной задачей в крупнейшем арабском королевстве является удовлетворение растущей потребности королевства в природном газе. Излишки его планируется перерабатывать в водород и продавать. Водород считается более чистым видом топлива, чем СПГ. К тому же, углерод, образующийся при его сгорании, будет складироваться, а не выбрасываться в атмосферу.

Главная проблема в высокой цене «голубого» водорода. На данный момент имеющиеся технологии позволяют производить его по себестоимости, равной 250 долларам при перерасчете на баррель нефти, что, конечно же, очень дорого.

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«Подписывать оффтейк контракты (контракты на продажу еще не произведенной продукции) по «голубому» водороду в Европе очень трудно,- пожаловался глава Aramco Амин Нассер.- Даже несмотря на то, что потребители в Японии и Корее ждут помощи и поддержки от своих правительств. До тех пор, пока они не получат эти субсидии, «голубой» водород для них будет оставаться слишком дорогим».

В Эр-Рияде принято решение начать строить завод по производству водорода, сообщил Амин Нассер, только после заключения первого контракта на его продажу. Пока покупателей на столь дорогой энергоноситель аравийцам найти не удалось. На данный момент в Южную Корею и Японию отправлены для ознакомления лишь его образцы в виде аммиака.

«Это очень дорогой проект,- подчеркнул глава Aramco.- Он требует огромных затрат. Естественно, для него заранее необходимы покупатели. Поэтому мы не приступим к его производству без подписания хотя бы одного контракта на его продажу».

Все возможности стать крупнейшим экспортером природного газа у Саудовской Аравии есть. По крайней мере, королевство обладает его громадными запасами. Спрос на газ, напомним, начал расти не так уж и давно. Новый импульс его росту придали боевые действия на Украине, после начала которых поставки российского трубного газа в Европу резко сократились.

Львиная доля аравийского газа добывается на одном из крупнейших в мире газовых месторождений – Джафуре. В Эр-Рияде планируют вложить в разработку этого месторождения десятки миллиардов долларов. Особое внимание уделяется строительству газопроводов.

Сейчас, по словам Нассера, полным идут переговоры с потенциальными инвесторами. Если с поисками покупателей «голубого» водорода у Эр-Рияда явные проблемы, то недостатка в инвесторах проекта «Джафура» возникнуть не должно. Интерес к нему уже проявили такие нефтегазовые гиганты, как Sinopec и TotalEnergies SE.

Обращает на себя внимание то, что важное заявление Амин Нассер сделал вскоре после того, как стало известно, что Aramco получила в первом квартале прибыль в размере 31,9 млрд долларов и что она планирует увеличить дивиденды, на которые ранее планировалось выделить 76 млрд долларов.

На данный момент Aramco сжиженный газ за пределы королевства не вывозит. Однако она активно инвестирует крупные средства в строительство СПГ-терминалов в разных странах, включая США и Австралию.