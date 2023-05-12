Премьер Грузии заверил, что Тбилиси не будет вводить санкции против России

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что республика не намерена вводить односторонние санкции в отношении РФ.

«Мы не будем вводить против России односторонних экономических санкций, так как этим шагом мы создадим большие проблемы нашему населению и бизнесу», — цитирует Гарибашвили «Интерфакс».

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Глава кабмина уточнил, что находящиеся под санкциями российские компании и граждане не смогут воспользоваться грузинской территорией.

«Что касается торговли и экономики с Россией — это входит в наши интересы. Все должны отнестись к этому факту с пониманием», — подчеркнул политик, указав на «европейских друзей, советующих прекратить торговлю с Россией, не возобновлять полеты», и поинтересовавшись, почему в таком случае они сами этого не делают. «Только в прошлом году Европа отдала России около 300 миллиардов», — пояснил Гарибашвили.

Премьер добавил, что грузинский народ хочет мира, стабильности и объединения страны.

Ранее о том, что Грузия не планирует вводить санкции против России исходя из национальных интересов и во избежание обострения отношений, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

Как сообщает телекомпания «Имеди», позицию правительства одобряют 66% граждан страны — об этом говорят результаты опроса, проведенного грузинским международным центром общественного мнения и маркетинга GORBI. Согласно данным исследования, не согласны с заявлением главы кабмина 29%, еще 5% не смогли дать однозначный ответ либо отказались отвечать.

Напомним, 10 мая вышел указ президента РФ Владимира Путина о снятии ограничений на полеты в Грузию, которые действовали с июля 2019 года. Кроме того, с 15 мая Москва отменяет визовый режим для граждан Грузии, за исключением лиц, въезжающих в РФ с целью трудовой деятельности.