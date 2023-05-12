У стран G7 возник раскол по газу

49-й саммит Большой семерки пройдет с 19 по 21 мая в Хиросиме. Причем, пройдет в отличие, как минимум, последних встреч лидеров наиболее развитых западных стран не в обстановке полного единства и согласия. Одним из спорных вопросов будет газ, утверждает Financial Times, ссылаясь на споры, вспыхнувшие на встречах по подготовке текста заключительной декларации по итогам саммита. Немецкий канцлер Олаф Шольц будет уговаривать коллег по G7 инвестировать крупные средства в газовый сектор, но британский премьер Риши Сунак и французский президент Эммануэль Макрон предложение Германии не поддержат. К примеру, BNP Paribas, крупнейший банк Франции, на этой неделе объявил о постепенном прекращении любого финансирования нефтегазового сектора.

Противники «любви» Берлина к «голубому» топливу, которая, кстати, ни для кого не является тайной, считают, что инвестиции в новые газовые проекты помешают грандиозным планам Запада по переходу от ископаемых видов топлива, к которым относится и относительно чистый газ, к возобновляемым источникам энергии. Отказ европейцев от дешевого трубного российского газа спровоцировал энергетический кризис в Европе, а кратное сокращение его поставок на континент нанесло сильнейший удар по европейской экономике. Понять Берлин несложно – Германия сильнее остальных европейских стран, по крайней мере, более-менее крупных, подсела на «голубое топливо».