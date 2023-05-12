У стран G7 возник раскол по газу

49-й саммит Большой семерки пройдет с 19 по 21 мая в Хиросиме. Причем, пройдет в отличие, как минимум, последних встреч лидеров наиболее развитых западных стран не в обстановке полного единства и согласия. Одним из спорных вопросов будет газ, утверждает Financial Times, ссылаясь на споры, вспыхнувшие на встречах по подготовке текста заключительной декларации по итогам саммита. Немецкий канцлер Олаф Шольц будет уговаривать коллег по G7 инвестировать крупные средства в газовый сектор, но британский премьер Риши Сунак и французский президент Эммануэль Макрон предложение Германии не поддержат. К примеру, BNP Paribas, крупнейший банк Франции, на этой неделе объявил о постепенном прекращении любого финансирования нефтегазового сектора.
Противники «любви» Берлина к «голубому» топливу, которая, кстати, ни для кого не является тайной, считают, что инвестиции в новые газовые проекты помешают грандиозным планам Запада по переходу от ископаемых видов топлива, к которым относится и относительно чистый газ, к возобновляемым источникам энергии. Отказ европейцев от дешевого трубного российского газа спровоцировал энергетический кризис в Европе, а кратное сокращение его поставок на континент нанесло сильнейший удар по европейской экономике. Понять Берлин несложно – Германия сильнее остальных европейских стран, по крайней мере, более-менее крупных, подсела на «голубое топливо».
Европейцы, включая, естественно, и немцев, пытаются заменить трубный газ из России дорогим сжиженным газом (СПГ), главным образом, из США. При этом Германия на момент отказа от российского газа вообще не имела СПГ-терминалов для его приема. Это упущение Берлин сейчас исправляет, очень энергично строя на севере страны инфраструктуру для сжиженного газа. Немцы объясняют партнерам, что СПГ-терминалы – временная мера и что они так же привержены «зеленому» переходу, как и остальные европейцы.
Тем не менее, Германия на правах хозяйки настояла на внесении пункта о необходимости государственных инвестиций в газовый сектор в заключительную декларацию прошлогоднего саммита Большой семерки, который прошел в Баварии. Упоминание об инвестициях в газ, кстати, тогда вызвали бурные обвинения со стороны экологов и защитников природы в адрес развитых стран в отказе от выполнения поставленных ими же ранее «климатических» задач.
Правда, в текст баварской декларации были вставлены и слова о «чрезвычайной ситуации», вызванной, естественно, отказом России поставлять газ; а также о «временном характере» газовых инвестиций. Немцы хотят повторить этот пункт и в заключительной декларации саммита в Хиросиме, объясняя, что газ им необходим для замены угля и нефти при переходе к возобновляемым источникам энергии. Однако ряд европейских стран во главе с Великобританией и Францией заявили, что их согласие в прошлом году на включение слов об инвестициях в газ было временным и распространялось лишь на 2022 год. Во время споров накануне саммита противники немецкого предложения логично указывали на то, что в Германии уже работают 3 СПГ-терминала и что до конца года планируется ввести в строй еще шесть. В Берлине парировали тем, что после отказа от газа СПГ-терминалы будут переоборудованы для приема водорода, который при сжигании выделяет еще меньше вредных веществ, чем природный газ.
На стороне Берлина, естественно, промышленники. В марте такие известные организации, как Американский институт нефти (API), Азиатская ассоциация природного газа и энергетики, Европейский союз газовой промышленности (Eurogas) и Торговая палата США (USCC) написали лидерам Большой семерки письмо с требованием продолжить инвестировать в развитие газового сектора и, в первую очередь, в развитие сектора СПГ. Как нетрудно догадаться, экологи тоже не дремлют и усиливают давление на правительства развитых стран, требуя от них сворачивания инвестиций в газ. Кстати, они вместе со своими сторонниками обратились в суд с жалобой на Еврокомиссию после того, как она под давлением все того же Берлина объявила газ «зеленой» заменой грязных ископаемых видов энергии на время перехода к возобновляемым источникам.