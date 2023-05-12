Россия избавляется от необходимости закупать в Китае супер-магниты

Госкорпорация «Ростех» выпустила сообщение о том, что будет самостоятельно и на российском оборудовании наносить защитное антикоррозийное покрытие на сверхмощные неодимовые магниты. Благодаря этому отечественная промышленность перестанет нуждаться в импорте таких постоянных магнитов, состоящих из сплава редкоземельного металла неодима, бора и железа и широко востребованных в разных областях промышленности.

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Как пояснили «Эксперту» в пресс-службе госкорпорации «Ростех», стимулом для освоения собственной методики изготовления «супер-магнитов», используемых, в том числе, в альтернативных источниках энергии, послужили западные санкции.

«Ранее защищенные магниты изготавливались и закупались в Китае. В связи с санкционными ограничениями возникла необходимость локализации технологических операций по защите магнитов от коррозии. Это было сделано при помощи отечественного оборудования», — поделились информацией в компании.

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Представители госкорпорации рассказали, что главная сложность процесса локализации заключалась в масштабировании производства. «Одно-два изделия были готовы покрыть многие партнеры, но если речь заходила о, например, тысячах единиц, технологические возможности предприятий не позволяли этого сделать», — отметили в «Ростехе».

Но решить проблему смогли. «В "Росэлектронике" на базе Кимовского радиоэлектромеханического завода технология нанесения защитных покрытий на магниты была освоена и отработана. В данный момент предприятие готово к обработке крупных серийных партий», — заявили в госкорпорации.

Согласно выпущенному ею сообщению, разработчиками данной технологии выступили совместно две российские госкорпорации: «Ростех», в лице холдинга «Росэлектронике» и «Росатом», в лице предприятия «Элемаш магнит». Защита «супер-магнитов» будет осуществляться посредством их механической обработки и нанесения специального комплекса гальванических покрытий и изоляционного эпоксидного покрытия, что предохранит изделия от коррозии, являющейся главным недостатком неодимовых магнитов, говорится с сообщении госкорпорации.

«Неодимовые магниты обладают оптимальными параметрами для использования в конструкции генераторов. Помимо высокой мощности, они теряют за год всего от 1 до 2% своей "силы", в то время как классические магниты за это же время ослабевают от 5 до 10%. Однако их большим недостатком является крайне низкая стойкость к коррозии. Для защиты неблагоприятного влияния окружающей среды их покрывают различными никелевыми сплавами. Ранее не территории стран Таможенного союза не было производств, способных выполнить эти технологические процедуры. Запуск на КРЭМЗ новых производственных участков позволит повысить технологическую независимость у части изготовления широко востребованных в энергетике изделий», — приводит сайт «Ростеха» слова генерального директора АО КРЭМЗ Вадима Жолуда.

Неодимовые магниты применяются при производстве большинства предметов электротехники, также используются при изготовлении бытовых аксессуаров, детских игрушек, различных сложных устройств. В медицине они находят применение в конструкции большинства предметов современного оборудования, включая аппараты МРТ. Защищенные постоянные магниты, с повышенным сроком эксплуатации, широко применяются в энергетике, в частности — при производстве ветрогенераторов, указывается на сайте «Ростеха». В целом широта их использования — от автомобилестроения до сельского хозяйства.