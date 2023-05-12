Российский боец рассказал о неспособности ВСУ форсировать Днепр

Вооруженные силы Украины не смогут форсировать Днепр, если начнут контрнаступление.

Об этом в свете информации о контрнаступлении ВСУ заявил в беседе с «РИА Новости» российский боец с позывным «Джоконда», несущий службу на прибрежных позициях в районе Каховки Херсонской области.

«Мы ждем, готовы. Единственная возможность, как ВСУ могут нас контратаковать, — это по воде. Если даже какие-то силы доплывут до этого берега, они будут вообще не боеспособны. Работает наша авиация, работает артиллерия, мы готовы, встретим их», — сказал боец.

Накануне Минобороны РФ опровергло распространившуюся в Telegram-каналах новость о «прорыве обороны» на отдельных участках линии боевого соприкосновения. В ведомстве проинформировали в частности, что на Запорожском и Херсонском направлениях активных действий нет. О стабильной обстановке на линии боевого соприкосновения в Херсонской области сообщил также врио главы региона Владимир Сальдо.

Ранее Сальдо заявил, что российские войска в Херсонской области готовы отразить наступление украинских вооруженных формирований. По словам чиновника, Киев, заранее анонсируя свое наступление, занимается рекламой, не торопясь приступить к делу из-за осознания возможного поражения.