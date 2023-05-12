Сбер: рекордная прибыль без послаблений и льгот

В апреле Сбербанк заработал 120,6 млрд руб. чистой прибыли, что на 4% меньше мартовского уровня. Чистые процентные доходы уменьшились по сравнению с мартом на 2%, до 177,8 млрд руб., чистые комиссионные доходы снизились на 13%, до 52,0 млрд руб.

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Сокращение основных показателей в апреле относительно марта не стоит интерпретировать как негатив из-за действия фактора сезонности. Чистый процентный доход в апреле 2023 г. относительно показателя годом ранее вырос на 70,5%, чистый комиссионный доход – на 13%.

«Рентабельность капитала составила 24%. Бизнес растет уверенными темпами: корпоративный и розничный портфели выросли за месяц более чем на 2%. Ипотечный портфель превысил 8 трлн рублей, а выдачи ипотечных кредитов находятся на рекордных уровнях — 337 млрд рублей», – приводит банк слова своего главы Германа Грефа.

Чистая прибыль за 4 месяца 2023 г. составила 470,9 млрд руб. при рентабельности капитала в 24%.

Простая аппроксимация текущих результатов говорит о том, что по итогам всего года банк вполне может заработать более 1,4 трлн руб. чистой прибыли. Но некоторые аналитики ранее писали в своих обзорах, что в последние месяцы года прибыль банка может увеличиться в месячном выражении, а по итогам года превысить 1,5 трлн руб.

Чистый процентный доход за 4 месяца 2023 вырос на 32% г/г, до 694,9 млрд руб. Резкий рост связан с эффектом низкой базы прошлого года, а именно – существенным удорожанием стоимости клиентских средств, начиная с марта 2022 года, ввиду повышения ключевой ставки Банком России.

Чистый комиссионный доход за прошедшее время текущего года увеличился на 14,1% г/г до 208,4 млрд руб. за счет изменения условий на рынке платежных карт и в связи с повышенной транзакционной активностью.

В сообщении подчеркивается, что результаты Банка достигнуты без использования послаблений Банка России для кредитных организаций (таких как фиксация валютного курса, стоимости ценных бумаг, льготное резервирование по кредитам отдельным компаниям).

Акции Сбера сегодня корректируются, снижаясь к обеду на 0,7% относительно уровня вчерашнего закрытия. Заметим, что с конца прошлого года, когда банк возобновил раскрытие месячных результатов, акции банка традиционно сильно росли перед публикацией данных и корректировались в день их выхода. Кроме того, 8 мая акции Сбера последний день торговались с 25-рублевыми дивидендами. С минимальных значений 10 мая за два дня бумага на пике росла более чем на 9%, что также создало условия для фиксации прибыли.

При этом среднесрочно все аналитики ждут роста акций Сбера.

«Мы сохраняем позитивный долгосрочный взгляд на перспективы бизнеса Сбера и по-прежнему считаем его акции лучшим выбором в финансовом секторе РФ. Целевая цена по бумагам банка на конец 2023 года составляет 265,6 руб. для ао и 252,3 руб. для ап, рейтинг обоих типов акций – “покупать”», – пишет сегодня заместитель руководителя отдела анализа акций ФГ «Финам» Игорь Додонов.

И это еще далеко не самая оптимистичная оценка. Некоторые эксперты не исключают, что дивиденды Сбера за нынешний год составят 30 руб. на акцию, а сама она к концу года будет стоить около 300 руб.