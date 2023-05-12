Спецпосланник Китая отправится в Россию и на Украину

С понедельника 15 мая приступает к работе на новой должности – специального посланника в России и на Украине бывший замминистра иностранных дел КНР Ли Хуэй. Ли хорошо знают в Москве, где он проработал послом 10 лет (2009-2019) и был награжден за укрепление отношений между двумя странами Орденом дружбы народов и благодарностью Президента РФ. Кроме этого, он два года (1997-1999) был послом КНР в Казахстане. Как следует из названия новой должности, Ли Хуэй будет продвигать мирную инициативу Пекина, направленную на разрешения конфликта на Украине. Ему не потребуется много времени для того, чтобы ознакомиться с положением дел и вникнуть в проблему, потому что занимается он ей уже две недели: 26 апреля Ли был назначен главой делегации КНР по урегулированию российско-украинского конфликта. Его последняя должность перед этим назначением – специальный представитель правительства КНР по делам Евразии.
Ожидается, что Ли Хуэй побывает не только в Москве и Киеве, но также посетит Варшаву, Берлин и Париж, то есть столицы стран, принимающих самое прямое и активное участие в событиях на Украине.
«Поездка китайского представителя по соответствующим странам является новым проявлением приверженности Китая к диалогу и его расширению,- заявил на брифинге в МИД КНР в Пекине официальный представитель внешнеполитического ведомства Поднебесной Ван Вэньбинь.- Она четко продемонстрирует, что Китай твердо выступает за мирное разрешение конфликта».
Назначение Ли Хуэя на эту важную должность не было неожиданным, потому что о появления спецпосланника Госсовета КНР по урегулированию конфликта между Россией и Украиной объявил еще в апреле Председатель КНР Си Цзиньпин во время разговора по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Первый телефонный разговор между главами КНР и Украины состоялся, кстати, вскоре после того, как посол КНР во Франции выразил сомнение в суверенитете бывших республики СССР.
Несмотря на скепсис в отношении действий Китая и целесообразности его мирного плана по урегулированию российско-украинского конфликта на Западе в Европе, по крайней мере, отнеслись к назначению Ли Хуэя положительно. Считает «очень значительным» его и основатель Центра Китая и глобализации Генри Ван Хуэйао.
Конечно, имеются у решения назначить спецпосланника и другие причины. В Пекине, например, явно надеются на улучшение в последние время изрядно охладевших отношений с Западом. Причем, не только со Старым Светом, но и с Соединенными Штатами.