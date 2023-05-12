Спецпосланник Китая отправится в Россию и на Украину

С понедельника 15 мая приступает к работе на новой должности – специального посланника в России и на Украине бывший замминистра иностранных дел КНР Ли Хуэй. Ли хорошо знают в Москве, где он проработал послом 10 лет (2009-2019) и был награжден за укрепление отношений между двумя странами Орденом дружбы народов и благодарностью Президента РФ. Кроме этого, он два года (1997-1999) был послом КНР в Казахстане. Как следует из названия новой должности, Ли Хуэй будет продвигать мирную инициативу Пекина, направленную на разрешения конфликта на Украине. Ему не потребуется много времени для того, чтобы ознакомиться с положением дел и вникнуть в проблему, потому что занимается он ей уже две недели: 26 апреля Ли был назначен главой делегации КНР по урегулированию российско-украинского конфликта. Его последняя должность перед этим назначением – специальный представитель правительства КНР по делам Евразии.

Ожидается, что Ли Хуэй побывает не только в Москве и Киеве, но также посетит Варшаву, Берлин и Париж, то есть столицы стран, принимающих самое прямое и активное участие в событиях на Украине.