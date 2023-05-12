США: глухо, как в банке

Для PacWest Bancorp – материнской компании Pacific Western Bank – в четверг замкнулся круг. Обвал ее акций вскоре после краха First Republic перепугал клиентов. И вчера уже их бегство стало причиной нового падения бумаг PacWest. При этом Pacific Western Bank, слухи о поисках покупателя на который и были причиной первого обвала, стал главным кандидатом на то, чтобы оказаться пятым американским банком, рухнувшим этой весной.

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PacWest Bancorp сообщила вчера в квартальном отчете SEC, что депозиты банка на прошлой неделе резко сократились. Они упали на 9,5%, причем большая часть этого оттока произошла 4 и 5 мая – после новостей о том, что банк изучает разные варианты укрепления своего финансового положения, включая продажу.

«Заголовки новостей усилили опасения наших клиентов по поводу сохранности своих вкладов», – заявили Reuters в банке.

PacWest также сообщила, что банк поначалу расплачивался своим кэшем, но затем заложил собственные активы на $5,1 млрд в ФРС, чтобы обеспечить дополнительную ликвидность в $3,9 млрд. Теперь у Pacific Western Bank есть $15 млрд ликвидности против $5,2 млрд незастрахованных депозитов.

Банковские аналитики, всеми силами пытающиеся пригасить панику клиентов, немедленно заявили, что это неплохие новости.

«Падение депозитов все омрачило, но в целом это был позитивный отчет, – сказал Reuters аналитик Wells Fargo Джаред Шоу. – Он показал, что у них была ликвидность и что они все еще могли продавать свои кредиты.»

Но рынок в эту версию не слишком поверил. Многие прекрасно помнят, что 4 мая, когда, как теперь известно, вкладчики уже вовсю выносили банк, он распространил пресс-релиз, в котором утверждал: «Банк не сталкивался с необычными потоками депозитов после продажи First Republic Bank и других новостей. Депозиты основных клиентов увеличились с 31 марта 2023 года».

Делал он это тоже с привлечением убедительных цифр. И все понимают, что иначе падающие банки себя и не ведут ни в одной стране мира – главный девиз настоящего банкира: «Ни в чем не сознаваться, пока лицензия не отозвана».

Так что, вероятно, клиенты прямо сейчас по-прежнему массово бегут из Pacific Western Bank – вне зависимости от того, находятся их средства на застрахованных счетах или нет. И динамика акций PacWest этому очень способствует. Вчера они поначалу рухнули на 34,2%, но потом отскочили и закрыли день падением на 21,2%. Тем не менее, с начала года они потеряли уже 79,4%, а от своего исторического максимума – 92,4%.

Неудивительно, что банк с похожим названием, который уже вызвал подозрения у публики – Western Alliance – поспешил распространить заявление о том, что его депозиты за последнюю неделю выросли на $600 млн – до $49,4 млрд. И покрытие «шортов» серьезно поддержало его акции. День они, тем не менее, завершили падением на 0,77%.

Рухнули акции и большинства других банков, причем не только региональных, но и из числа крупнейших и системообразующих. Индекс KWB Bank упал на 1,25%, а KBW Regional Banking – на 2,4%, лишний раз напомнив клиентам американских банков, что банковский кризис далек от завершения.

