Страна оптимистов: почти 40% россиян верят в светлое экономическое будущее

Недовольство экономическими условиями в своей стране выразили почти две трети опрошенных граждан 60 государств. При этом уверенность россиян в благополучном развитии экономики своей страны оказалась гораздо выше, чем у жителей Германии, Великобритании, Франции и Швейцарии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской компанией Ромир совместно с ассоциацией Gallup International.

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«Каждый второй житель планеты считает политические свободы в своей стране недостаточными. Недовольство экономическими условиями в мире выше: почти две трети опрошенных считают их недостаточными, меньше трети – достаточными. При этом люди по всему миру довольно оптимистично смотрят на экономические возможности в своих странах через 25 лет. Так, почти половина опрошенных (48%) верит, что возможности будут расти. Пессимистов в два раза меньше: перспективы ухудшения видит 23%. В том, что экономические возможности останутся на том же уровне, уверен 21% участников общемирового исследования», — говорится в сообщении Ромир.

В результате опроса 60,7 тыс. человек из 60 стран оказалось, что самые большие оптимисты живут во Вьетнаме (97% граждан верит в рост собственной экономики), Косово и Нигерии (по 82%), Кот-д'Ивуаре (81%) и Индонезии (77%). Наиболее пессимистично относительно экономического будущего своего государства настроены японцы: на улучшения там рассчитывает только 14% населения, а ухудшение предсказывают 35% граждан.

Уверенность россиян в благополучном развитии экономики страны выше (39%), чем во многих государствах – участниках глобального исследования. Граждане РФ по этому показателю опережают жителей Люксембурга (там в процветание экономики верит 35% опрошенных), Франции и Австрии (по 33%), Швейцарии (32%), Германии (31%), Бельгии и Великобритании (по 30%), Швеции (28%) и Нидерландов (25%).

«Чем выше в стране оценка действительности и уровень оптимизма, тем благоприятнее потенциальные возможности для международного сотрудничества, в том числе экономического, и инвестиционный климат – что может быть важным как для государства, так и для бизнеса», — отметил президент Ромир, доктор социологических наук Андрей Милёхин.