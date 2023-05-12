Театральный рекорд века - 350 тысяч зрителей за первые 5 месяцев проката в МДМ

Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» на песни группы «Секрет» справедливо называют сенсацией и главным хитом театральной России. Меньше, чем за пять месяцев с премьеры 3 декабря постановку посмотрело более 350 000 человек. И зрительский интерес к спектаклю не угасает – уже шестой месяц подряд он ежедневно (а по выходным и дважды в день) собирает полные залы в театре МДМ - самом вместительном театре Москвы на 1800 мест. Новый хит-мюзикл завоевал любовь не только сотен тысяч москвичей, но стал местом притяжения для гостей со всей страны.

Постановка является результатом годовой работы самой профессиональной мюзикловой команды России – театральной компании «Бродвей Москва» под руководством известного продюсера Дмитрия Богачёва, который представил российским зрителям лучшие мировые образцы жанра, включая CATS, MAMMA MIA!, «Призрака Оперы», CHICAGO, «Шахматы», «Поющих под дождем», «Красавицу и чудовище», «Звуки музыки» и «Бал вампиров», а зрителям Бродвея - мюзикл ANASTASIA.

«Всего через несколько месяцев после премьеры кассовые сборы превысили миллиард рублей! Я сам не ожидал такого феноменального успеха, - отмечает Дмитрий Богачев. - По темпам продаж спектакль побил наш собственный рекорд, обогнав мою российскую постановку легендарного «Призрака Оперы» 2014 года».

События мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» разворачиваются в Ленинграде в середине 80-х – времени надежд, многообещающих перемен и расцвета неформальной культуры; тогда на сцены прорвался запрещённый рок, а на телевидение – правда. И тогда же появился бит-квартет «Секрет» – именно 20 хитов ленинградской четвёрки составили музыкальную ткань спектакля. Переосмысленные и аранжированные в современном ключе они звучат с особым драйвом, энергией и запалом, буквально поднимая зрительный зал с мест. Зрители не могут удержаться от того, чтобы не подпевать любимым песням, а в кульминационный момент весь зал загорается фонариками мобильных телефонов, будто отрываясь от земли и устремляясь к звездам.

Постановку отличает небывалая зрелищность: перед публикой во всей красе предстает головокружительный Ленинград. Головокружительный – в прямом смысле: действие разворачивается по всему сценическому пространству, в том числе на высоте восьми метров: на крышах питерских зданий и даже в воздухе – осторожно, спойлер! – на летающем троллейбусе.

В центре захватывающего сюжета – молодые пылкие романтики, которых жизнь ставит перед выбором – быть счастливым или успешным, остаться верным себе или поддаться внутреннему конформизму, существовать по шаблону, навязанному старшим поколением, или самому вершить свою судьбу. Спектакль полон проникновенных сцен и комичных ситуаций – в нём судьбоносные случайности и удивительные совпадения происходят на каждом шагу. Но главное, что это история о не знающей преград любви и настоящей дружбе с гарантированным терапевтическим эффектом: она оставляет после себя самые светлые чувства и вселяет уверенность, что всё непременно будет хорошо.







Поклонники театрального искусства и звёздные гости Театра МДМ сошлись в своей оценке спектакля. Их отзывы говорят сами за себя.

Яна Чурикова: «Круто! Я считаю, что МДМ, конечно, заслуженно носит звание королевской площадки для всех мюзиклов. И сегодня это очередной большой подарок. Но то, что это мюзикл на российской основе – действительно здорово, потому что творчество бит-квартета «Секрет» очень сильно располагало к тому, чтобы однажды из этого сделали мюзикл. И вот вы наконец сделали это! Спасибо большое! Я желаю этому спектаклю всегда полнейших аншлагов и солд-аутов! Приходите! Это того стоит!»

Юлия Пересильд: «Друзья, если вы хотите присоединиться к прекрасному, романтическому вечеру в Театре МДМ, я очень рекомендую мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Берите своих вторых половинок, детей, подростков и приходите. Я в прекрасном настроении. Отличные песни, которые мы все знаем! Круто, легко, органично и столько любви! Приходите!»

Алика Смехова: «Очень нравится мюзикл, работа артистов, постановка, тема, музыка, все нравится! Молодцы! Особенно 80-е, воспоминания! Спасибо».

Владислав Третьяк: «Потрясающе! Мне очень понравилось. Не хотелось, чтобы заканчивался вечер! Артисты – молодцы, прекрасно пели и танцевали. Вспомнили молодость! Думаю, что успех обеспечен! Все прекрасны!».

Игорь Верник: «У меня сегодня счастливые день и вечер, потому что я оказался в чудесной, музыкальной, теплой, светлой истории любви, в которой мы так нуждаемся. Она так талантливо рассказана, сыграна, спета и протанцована, так заразительно, так тонко, нежно. Большая радость, большое счастье! Ничего не бойтесь, ребята-артисты мюзикла с вами. Я так рад, что у нас есть мюзиклы такого уровня. Это подарок! Спасибо огромное! Приходите и наслаждайтесь!»

Сергей Филин: «Это одна из лучших работ, что я видел и слышал в Москве за последнее время! Идите смотреть срочно! Берите с собой отличное настроение и самых любимых, дорогих, близких! Улыбайтесь, смейтесь все вместе! И обязательно скажите тому, кого вы любите: «НИЧЕГО НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ».







Наталья Васина: «Слезы на финальной песне и внутри любовь и красота».

Анна Иванова: «Потрясающий, великолепный, бесподобный мюзикл! Хочется пересматривать вновь и вновь!»

Ирина Дементьева: «Невероятно красиво! Песни прямо в душу».

Юлия Гонина: «Захватывающий сюжет, фантастическая команда молодых и талантливых артистов».

Mrs. Olgert: «Номер «Арина–балерина» вызвал такую бурю внутри – я залилась слезами! Не от драмы, а от «Господи, как же красиво». Полет на троллейбусе – это самая настоящая сказка, светящаяся и многоголосая».

Natasha_del_mar: «Когда обычное воскресенье превращается в праздник».

Polinessaa: «Потрясающие декорации, талантливые артисты – и в плане вокала, и в плане хореографии. Получила максимальное наслаждение от просмотра, сама того не ожидая. Видела горящие глаза людей и понимала, что не я одна такая, а каждый… первый!»

Sandriishka: «Именно такая история нам всем была нужна. Улыбалась от начала и до конца, вышла из зала в приподнятом настроении впервые за недели, вспомнив, что в жизни всегда есть место чудесам!»

Настя Филова: «Бегите в театр! Ничего не ждите! Не бойтесь! Просто берите или свою вторую половинку, или друзей – просто того, с кем вам хорошо, наслаждайтесь отличным вечером! Этот спектакль точно зарядит вас хорошим настроением!»

Natasha_and_poodle_dasha: «Совершенно потрясающий спектакль! Чемпион по “мурашкоползанию”. Меня до сих пор распирает от счастья. Это просто сказка. Мы то едва сдерживались, чтоб не вскочить со своих мест и пуститься в пляс, то утирали слезы, постоянно кричали: «Браво!»

Moroza1969: «Будний день, ни одного свободного места, полное единение зала и хорошее настроение после. Сейчас это – глоток воздуха!»

Людмила Горкунова: «Самое главное, что случилось для меня, когда внезапно понимаешь, что не ждешь следующей песни, а сопереживаешь героям и ждешь: «Ну что же там дальше?.. А какие грандиозные овации были в конце! Я обернулась на зал и увидела просто звездное поле! Миллион огней-светлячков (фонарики телефонов) осветили зал. Зал МДМ огромный, и он был полон! Аншлаг! И это притом, что спектакль шел днем».

Anastasiarayne: «Мюзикл, который мне нужно было увидеть сейчас, когда со всех сторон проблемы и не так уж просто верить в лучшее. Он весь пронизан светом и духом свободы, жаждой перемен, стремлением к новой, яркой жизни, которая вот уже где-то рядом, за питерскими крышами, в лабиринте питерских улочек, а может и в человеке, который давно рядом с тобой. Мюзикл очень жизнеутверждающий и воспринимается как глоток свежего воздуха в наших реалиях. И еще он невероятно красивый!»

«Ничего не бойся, я с тобой» — второй после мюзикла «Шахматы» совместный проект театральной компании «Бродвей Москва» Дмитрия Богачева и МТС Live. Стратегическим партнером постановки стала Плюс Студия, продюсерский центр сервисов Яндекса.