ТПП предложила отменить тайные коды на золоте

Добровольная маркировка ювелирных изделий, которая должна перейти в обязательную в 2024 году, уже показала, что предъявляемые к ней сегодня требования явно избыточны. По крайней мере такое мнение содержится в письме главы Торгово-Промышленной палаты РФ Сергея Катырина в Минэкономразвития, содержащем предложение отменить двойную маркировку ювелирных изделий.

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«Ежегодно по запросу министерства система ТПП РФ оценивает фактическое воздействие нормативных актов на бизнес в различных отраслях. На текущей неделе палата направила пакет предложений, которые касаются в том числе регулирования оборота драгоценных металлов», – сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа.

В письме Катырин отметил, что нанесение двухмерных штриховых кодов непосредственно на ювелирные изделия является дублированием такого же двумерного штрихового кода, напечатанного на бирке, неразрывно связанной с ювелирным изделием.

«Палатой отмечено, что розничные покупатели не смогут "считать" маркировку непосредственно с самого изделия. В этой связи данная мера не выступает существенной защитой интересов потребителей ювелирных изделий», – полагает глава ТПП РФ.

В организации уверены, что больших рисков для государства оборот ювелирных изделий в целом не несет – на него приходится 8,5% производимого в стране золота и 7% от оборота сферы драгоценных металлов и драгоценных камней. При этом только для ювелирных изделий прописана норма дублирования маркировки непосредственно на их поверхности вдобавок к нанесению той же маркировки на сопроводительный документ.

«Считываться такая маркировка с самих изделий будет лишь один раз, у их производителя, в момент поступления изделий из Федеральной пробирной палаты с опробования, клеймения и нанесения этой самой маркировки. В то же время маркировка изделий по металлу несет большие затраты для производственного бизнеса, которые составят около 10 млрд рублей в год по отрасли», – пояснил Катырин.

Кроме того, отметил он, существуют некоторые проблемы с отсутствием серийного производства считывателей микрокодов, для запуска которого потребуются дефицитные электронные и оптические компоненты. Еще больше проблем может вызвать необходимость отзыва складских запасов ювелирных изделий от оптовых и розничных компаний для нанесения на них маркировки. Это, указывает Катырин, приведет к существенному опустошению прилавков магазинов на продолжительное время и к большим транспортным затратам торговых компаний.

Не улучшай то, что хорошо работает

Инициатива очень своевременная, уверен ответственный секретарь комитета по драгоценным металлам, драгоценным камням, ювелирному искусству и народно-художественным промыслам «Деловой России» Владимир Збойков. Когда проект Государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК) еще только обсуждался, ювелиры полагали, что с введением цифровизации отпадет необходимость возить все ювелирные изделия на клеймение в Федеральную пробирную палату – маркировка изделий будет осуществляться на самом производстве, в ходе внутренних технологических процессов.

Но в документе, регламентирующем внедрение ГИИС ДМДК, все оказалось иначе: ювелирные изделия по-прежнему нужно возить в Федеральную пробирную палату, констатирует Збойков. Более того: при их получении, в случае нанесения маркировки по поверхность самих изделий, эту маркировку на производствах будет необходимо считывать. А делать это очень непросто и затратно по времени – нужна закупка специальных дорогостоящих считывателей микрокодов, серийное производство которых еще не налажено.

«Что совсем плохо – все складские запасы ювелирных изделий, имеющиеся у торговых предприятий, в случае маркировки по металлу придется повторно везти в Федеральную пробирную палату. Первый раз их туда уже возили производители – на клеймение. Теперь нужно будет везти еще раз – на маркировку, – говорит Збойков. – Но главное в том, что дублирование маркировки по поверхности изделий совершенно ничего не даст потребителю – считывать двумерный штриховой код размером в один миллиметр камеры смартфонов не могут. Тогда зачем потребителю нужна маркировка, которую он не в состоянии прочитать? А вот напечатанную на бирке маркировку покупатели смогут без проблем считать своими смартфонами.»

Что важно, обращает внимание эксперт: ни потребитель, ни государство не несут рисков мошеннического «перевешивания» бирок ювелирных изделий. Ведь ключевым инструментом функционирования системы ГИИС ДМДК является сквозной компьютерный учет в базе данных всей массы входящего и исходящего драгоценного металла у каждого участника рынка. То есть, ГИИС ДМДК «знает», сколько драгоценного металла по общей массе вошло и сколько вышло у каждого производственного предприятия, каждой торговой точке. В этих условиях «перевешивание» бирок с целью получения какой-либо выгоды просто бессмысленно.

В то же время все задачи контроля за движением ювелирной продукции уже сегодня успешно решаются с помощью печати двумерного штрихового кода на бирку ювелирного изделия, указывает Владимир Збойков. Аналогичные технологические решения, связанные с маркировкой либо самих товаров, либо материальных носителей, с ними связанных, уже показали успешные результаты при их массовом использовании в системе «Честный знак» ЦРПТ.

Но есть и плюсы

Отмена двойной маркировки ювелирных изделий – мера вынужденная, уверен адвокат Сергей Тимошенко. На фоне международной изоляции Российской Федерации, усиливающихся санкций и уменьшения окон возможностей их обхода наблюдается дефицит (либо существует существенная угроза возникновения дефицита) электронных и оптических компонентов (чипы, микропроцессоры). И это естественным образом влияет на стоимость маркировок.

В свою очередь затраты на двойную маркировку ювелирных изделий могут приводить к увеличению стоимости ювелирных изделий, отчего они становятся менее доступными. Вероятно, предполагает эксперт, в связи со сжатием общего спроса ощущается спад продаж и ювелирной продукции – призыв отменить двойную маркировку является ничем иным, как предпосылкой к поддержанию спроса.

С другой стороны, добавляет Тимошенко, маркировка ювелирных изделий призвана противодействовать сбыту ворованных украшений и подделок. Возможно, одной маркировки уже недостаточно (злоумышленники научились ее подделывать), поэтому и было принято решение о второй. При этом покупателей маркировка, как правило, не заботит. Но в данном случае, государственные интересы превыше потребительских.

