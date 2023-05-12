Триллион на авто в кредит

Согласно опросу РИА «Новости», портфель новых ссуд на рынке актокредитования вплотную приблизится к отметке 1 трлн рублей, а по оценке отдельных участников рынка, может даже превысить это значение. Таким образом, пишет издание, этот сектор кредитования по итогам 2023 года вполне может поставить новый рекорд.

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«По нашим прогнозам, в целом 2023 год станет для рынка автокредитования рекордным. Российские банки выдадут физлицам на покупку транспортных средств более 1,1 триллиона рублей, что на 4% превысит результат 2021 года и более чем на 60% — 2022 года», — заявили в ВТБ. А по мнению представителя Альфа-банка, при условии, что текущие тренды сохранятся и макроэкономическая ситуация будет стабильна, рынок автокредитов может вплотную приблизиться к 1 триллиону рублей.

Предпосылки для такого роста участники рынка наблюдают уже сейчас. В «Абсолют банке» поясняют: позитивные изменения связны в том числе с налаживанием параллельного импорта и снижением ставок на новые автомобили.

«Благодаря поддержке льготной программы автокредитования, наличию специальных программ с автопроизводителями и сдерживанию ключевой ставки, условия автокредитов позволяют формировать спрос на автокредиты выше, чем мы наблюдали в прошлом году. Особенно вырос сегмент автомобилей с пробегом», — отмечают, в свою очередь, в «Росбанк Авто». Позитивно ситуацию на рынке оценивают также в банке «Зенит», Экспобанке и Азиатско-Тихоокеанском банке.

Три источника автомобилизации: Россия, Китай, кредит

И автомобильный рынок, и рынок автокредитования сегодня активно адаптируются к новой расстановке сил, демонстрируя в этом году ежемесячную положительную динамику. Драйверами роста являются сразу несколько факторов, рассказывает руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая.

Во-первых, это госпрограмма льготного автокредитования, поддержавшая рынок в начале года. Участники ждут ее дофинансирования во второй половине. Во-вторых, продолжает Дембицкая, доля кредитных продаж в авторитейле продолжает восстанавливаться на фоне стабилизации ставок. Текущие условия кредитования мотивируют все большее число людей вновь задуматься о покупке автомобиля. Отложенный спрос никуда не делся. Машины все также нужны россиянам. Доходы населения при этом невысоки, и покупаются автомобили чаще всего в кредит.

В-третьих, работает продолжающаяся экспансия китайских автопроизводителей. Авторитейл все больше движется к тому, что на нем будут доминировать машины всего двух стран – России и Китая. Помимо повышения доступности и расширения модельного ряда, большинство китайских автопроизводителей продолжили активное внедрение программ субсидирования ставок, позволяющие предложить покупателям привлекательные кредитные условия на покупку авто. Так что сегодня китайские машины все чаще воспринимаются российскими автолюбителями как адекватная альтернатива ушедшим маркам.

Вносит свою лепту и стабильно растущий сегмент параллельного импорта. И наконец, росту рынка в денежном эквиваленте будет способствовать продолжающийся рост цен как на новые, так и на подержанные авто.

Как полагает Марина Дембицкая, общерыночные объёмы выдач автокредитов по итогам 2023 года могут вернуться практически на уровни 2021 года, показав рост (при условии относительно стабильного геополитического фона и макроэкономической ситуации) на 35–40% и достигнув порядка 950 млрд – 1 трлн рублей.

Существенного роста автокредитования не будет

«На наш взгляд, такая статистика объяснима двумя причинами, – говорит аналитик Аналитического центра Банки.ру Инна Солдатенкова. – Первая — эффект низкой базы прошлого года, когда из-за дефицита предложения и заградительных ставок банков на фоне резкого повышения значения ключевой ставки спрос на рынке замер. Постепенно проявляться он начал лишь во второй половине года, и в 2023 году эта тенденция сохранилась.»

Вторая причина – существенное повышение стоимости автомобилей, напрямую влияющее на увеличение чеков выдаваемых автокредитов, указывает эксперт. В условиях роста цен и сохраняющегося ограниченного предложения многие стремятся успеть купить желаемую марку и модель автомобиля, а это, в свою очередь, дает такие показатели по б/у сегменту. Поэтому в объемном выражении рынок, действительно, может превысить показатели прошлых лет – а отмеченные в статье прогнозы как раз и касаются денежной, а не количественной составляющей выдач.

Принимая во внимание продолжающуюся на авторынке тенденцию повышения стоимости автомобилей, объективных предпосылок к снижению которой нет, равно как и к изменению сложившейся структуры рынка, Солдатенкова ожидает, что в нынешнем году с большой долей вероятности он продолжит развиваться преимущественно за счет вторичного сегмента.

В условиях сохранения на рынке дефицита новых автомобилей, падения реальных доходов населения и его переориентации на сберегательную модель поведения эксперт не прогнозирует в 2023 году существенного роста авторынка, а, следовательно, и автокредитования. По ее мнению, при условии отсутствия потрясений и макроэкономических шоков можно ожидать темпов роста, приближенных к количественной динамике 2022 года.

«Существенного оживления спроса на рынке мы ожидаем не ранее второй половины года, поскольку традиционно пиковые значения потребительской активности в автокредитах приходятся именно на этот период. Ключевыми факторами активизации потребительского спроса будут являться снижение стоимости автомобилей, а также сохранение госпрограмм поддержки рынка», – заключает Инна Солдатенкова.

Достичь триллиона непросто, но реально

В том, что россияне в апреле взяли рекордное количество автокредитов за последние 10 лет, нет ничего сверхъестественного, полагает финансовый аналитик группы компаний CMS Станислав Бовт. Во-первых, самый большой рост наблюдается в сегменте «с пробегом», что вполне понятно – цена ниже и спрос в основном на бренды ушедшие из России.

Во-вторых, продолжает аналитик, заработали программы льготного кредитования, плюс понизились ставки кредитов, благодаря консервативной политике Центрального Банка. В-третьих, заметно увеличилось предложение китайского автопрома, что явилось, скорее всего, следствием активной работы банков с китайскими производителями. Апрель стал первым месяцем в этом году, который показал положительную динамику по продажам автомобилей – они выросли на 2,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.



«Мне представляется, что во втором и третьем квартале 2023 года месячные объемы кредитов сохранятся на уровне 100 миллиардов рублей. В четвертом квартале текущего года количество их снизится (сезонный фактор). Достигнуть прогнозируемых некоторыми банками объемов в 1 трлн рублей по итогам года, я думаю, будет непросто, но вполне реально», – заключает Станислав Бовт.



