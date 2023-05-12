ЦБ назвал причину снижения профицита текущего счета платежного баланса

По предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе — апреле составил $22,6 млрд. Показатель снизился в 4,3 раза по сравнению с соответствующим периодом 2022 года ($96,5 млрд) в основном из-за значительного сокращения сальдо торгового баланса. Профицит внешней торговли оценен в $41,5 млрд, что в 2,7 раза меньше, чем годом ранее ($113,7 млрд), сообщается на сайте Банка России.

Статья по теме: Россия перестраивает мировой товарооборот «Профицит текущего счета платежного баланса Российской Федерации в январе — апреле 2023 года составил 22,6 млрд долларов США, снизившись на 76,6% относительно показателя соответствующего периода 2022 года. Основную роль сыграло значительное уменьшение положительного сальдо торгового баланса», — говорится в комментарии ЦБ. Сокращение профицита торгового баланса регулятор объяснил «уменьшением стоимостных объемов экспорта товаров в результате снижения физических объемов поставок и мировых цен на основные товары российского экспорта при некотором росте импорта товаров». «Положительное сальдо финансового счета платежного баланса было сформировано ростом иностранных активов российской экономики и снижением обязательств перед нерезидентами», — уточнили в ЦБ. Сжатие совокупного дефицита первичных и вторичных доходов в основном было связано с уменьшением объема выплаченных российскими компаниями инвестиционных доходов в пользу нерезидентов, пояснил регулятор. Отрицательное сальдо внешней торговли услугами в январе-апреле составило -$7,1 млрд, что в полтора раза больше аналогичного показателя 2022 года (-$4,7 млрд).

