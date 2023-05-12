ЦБ РФ повысил прогноз роста экономики

Центробанк представил ежеквартальный доклад, содержащий сценарий восстановления экономики РФ до 2025 года.

Доклад опубликован на сайте регулятора. В нем ЦБ скорректировал ожидаемую динамику ряда макропоказателей: прогноз по темпам прироста ВВП в 2023 году — до 0,5-2%; ранее речь шла о диапазоне от -1 до 1%.

Рост ВВП во II квартале 2023 года оценивается в 4,2% год к году после спада в 2,3% в I квартале. В текущем году темпы роста, возможно, незначительно снизятся, предупреждает Банк России; в конце 2023-го, по его оценке, возможно даже сокращение ВВП на 0,5%, однако в дальнейшем динамика стабилизируется на двухпроцентном поквартальном приросте.

Инфляция до конца года будет нарастать до 4,5–6,5% в IV квартале, в 2024 году она стабилизируется, отмечается в докладе. В следующем году рост цен вернется к 4% и останется неизменным, ожидают в Центробанке.

ЦБ отмечает, что с начала 2023 года деловая активность в стране активизировалась в более широком круге отраслей, чем предполагалось; темпы трансформации российской экономики также превосходят прогнозы. Уровень загрузки промышленных мощностей в 2023-м достиг рекордного уровня в 80,2% после периода некоторой нестабильности, отмечает регулятор.

В следующем году рост может стать уже следствием инвестиционной активности 2022–2023 годов, прогнозирует Центробанк. При этом основой роста экономики на сегодняшний день является потребительский спрос.

Таким образом, как следует из материалов регулятора, адаптация российской экономики к новым реалиям завершится в 2025 году.