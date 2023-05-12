Центробанк повысил курсы доллара и евро на полтора рубля

Банк России установил на 13-15 мая официальный курс доллара на уровне 77,2041 рубля, курс евро — на уровне 84,25 рубля, юаня — 11,0844 рубля. Это следует из информации, опубликованной на сайте ЦБ.

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По сравнению с официальным курсом, определенным на 12 мая, курс доллара повышен на 1,3 рубля (с 75,8846), евро — на 1,4 рубля (с 82,8877), юаня — на 17 копеек (с 10,9119).

Регулятор также повысил учетные цены на золото ― до 5 003,93 руб./грамм (с 4 970,13 рублей); на платину ― до 2 777,55 руб./грамм (с 2 739,83), на палладий ― до 3 988,84 руб./грамм (с 3 952,39). На серебро учетные цены понижены до 61,77 руб./грамм (с 62,26).

