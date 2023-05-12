Зеленский готовит «болезненный удар» по России через Бразилию

Президент Украины Владимир Зеленский готовится «нанести болезненный удар» по России, используя Бразилию.

Об этом заявил политический аналитик Александр Сосновский, комментируя назначение скандального известного дипломата Андрея Мельника на пост посла в Бразилии.

В своем Telegram-канале политолог выразил предположение, что Мельник, вероятно, будет прилагать все усилия, чтобы подорвать отношения между Россией и Бразилией.

«Его задача – создать нестабильность внутри БРИКС. Именно этим он и займётся на посту посла», – написал Сосновский.

При этом специалист считает, что, несмотря на то, что чисто формально назначение послом после должности заместителя глав МИД может показаться снижением статуса, важность роли Бразилии в мировой арене значительно превышает значимость того, чем раньше занимался Мельник.

При этом Сосновский уверен, что работа нового посла будут курировать американские советники.

Как ранее писал «Эксперт», глава МИД Бразилии Мауру Виэйра ответил на критику Вашингтона, упрекнувшего руководство латиноамериканской страны в «копировании» позиции Москвы и Пекина по украинскому вопросу.