В «Банк технологий» Москвы добавили 10 новых инструментов для цифровизации производств

Новые разработки для цифровизации производств представила компания «МосИТЛаб», входящая в группу компаний «Москабельмет». С 2022 года предприятие пополнило реестр «Банк технологий» десятью инструментами.

Среди них – системы управления предприятием, оптического контроля операционной линии, эффективного планирования загрузки производственного оборудования, решение для автоматизации процедуры участия в коммерческих и государственных электронных торгах и другие ИТ-разработки для улучшения бизнес-процессов, рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Столичный «Банк технологий», в котором представлено более 400 решений, повышает эффективность бизнес-процессов, цифровизирует и автоматизирует производства. Промышленники могут найти на площадке сервиса новейшие технологические решения, которые до включения в реестр проходят успешное внедрение на промпредприятиях. По словам руководителя департамента, реестр становится все более популярным среди российских ИТ-разработчиков.

Многие из созданных технологий вводятся в эксплуатацию на производствах силового и оптического кабеля, обмоточного провода «Москабельмет», рассказал гендиректор компании Ян Анисов. По его словам, это позволяет наглядно демонстрировать потенциальным клиентам эффективность от использования решений.

Для получения доступна к «Банку технологий» разработчикам нужно оставить заявку на сайте. Предприятия также могут оставить заявку на подбор технологического решения в соответствующем разделе сайта.