В Крыму потерпел катастрофу вертолёт Ми-28, оба лётчика погибли

В Джанкойском районе Крыма при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу вертолёт Ми-28.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на информацию Минобороны, в результате случившегося оба летчика погибли. Известно, что полёт выполнялся без боекомплекта, разрушений на земле удалось избежать.

Согласно предварительной информации, причиной катастрофы стал отказ техники. К месту крушения направлена комиссия главного командования ВКС РФ для выяснения всех обстоятельств ЧП.

Наша справка

Ми-28Н («Изделие 294», «Ночной охотник») – российский ударный вертолёт.

Разработан ещё в 90-х годах прошлого века конструкторами Московского вертолётного завода имени М. Л. Миля (ныне – в составе холдинга «Вертолёты России»).

Круглосуточная модификация советского ударного вертолёта Ми-28, созданного в 1980-х годах, но так и не принятого на вооружение.