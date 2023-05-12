В США сообщили, когда Запад заставит Зеленского пойти на переговоры с Россией

Подполковник американской армии Дэниел Дэвис рассказал, когда Запад заставит президента Украины пойти на переговоры с Россий. По его мнению, это случится сразу же после провального контрнаступления ВСУ.

«Украина понесла огромные потери за 14 месяцев конфликта, – заявил военный изданию 19FortyFive. – Сейчас в рядах ВСУ солдаты и офицеры с ограниченным военным опытом и лишь поверхностной подготовкой.

Как подчеркнул Дэвис, в США все понимают, что Зеленский не сможет вытеснить российскую армию с освобождённых территорий, поэтому Западу следует как можно скорее изменить свою позицию по Украине, пока ВСУ не понесли ещё большие потери.

«Украинские войска встретят жёсткое сопротивление со стороны российской армии, что ещё сильнее ослабит ВСУ. После этого на Зеленского надавят, и он согласится на переговоры с Россией причём на условиях Москвы», — резюмировал подполковник Дэвис.

Как ранее писал «Эксперт», известный американский правозащитник, бывший кандидат в вице-президенты США от Партии зелёных Аджаму Барака заявил о скором завершении конфликта на Украине. По его словам, СВО подходит к концу, несмотря на планируемое ВСУ контрнаступление.

«Спецоперация на Украине почти подошла к концу, за исключением последнего отчаянного решения Киева организовать контрнаступление, которое не увенчается успехом», – подчеркнул Барака.