Военный эксперт призвал россиян не верить в контрнаступление ВСУ

Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков призвал россиян не верить в слухи о начале контрнаступления ВСУ, которые распространяют некоторые Telegram-каналы и СМИ, а всецело доверять сведениям Министерства обороны РФ.

В интервью «Общественной службе новостей» он также обратился к военкорам, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции.

«Вам нужно по возможности сверять любую информацию с представителями Минобороны, прежде чем распространять её в Сети», – заявил Леонков.

При этом он подчеркнул, что контрнаступление ВСУ действительно началось, но только в информационном пространстве.

«Кстати, так успешно началось, что даже зарубежные СМИ пишут, что никто не заметил, а там уже оказываются наступают, – подчеркнул эксперт. – На самом деле сейчас идут бои местного значения. При этом у нас по всей линии боевого соприкосновения выстроена оборона, в том числе и в приграничных регионах РФ. Мы готовы к развитию любых сценариев».

Как считает Леонков, если ВСУ действительно начнут активные наступательные действия, то россияне сразу об этом узнают от Минобороны. Пока же российские войска проводят эффективную профилактику в зоне СВО.

«Мы обнаруживаем скопление украинских войск, их ГСМ, боеприпасов и проводим профилактическую работу – уничтожаем в больших количествах. Поэтому окружение Зеленского и западные кураторы говорят, что контрнаступление отложено на неопределенный срок», – резюмировал эксперт.

Как ранее писал «Эксперт», в конце апреля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в интервью основателю проекта Wargonzo Семену Пегову заявил, что ВСУ готовы к контрнаступлению, которое начнётся до 15 мая.

