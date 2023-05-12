«Есть несколько четких проектов»: в Минстрое рассказали о ближайшем будущем «Азовстали»

Разминирование территории завода «Азовсталь» в Мариуполе должно завершиться к концу текущего года, а со следующего — начнется работа по развитию его территорий, есть уже несколько готовых проектов. Об этом сообщил замминистра строительства РФ Валерий Леонов на пресс-конференции в ТАСС.

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«Я думаю, что в этом году, скорее всего, мы только закончим концептуально проект развития территории "Азовстали" и одобрим, работа основная пойдет только со следующего года. В этом году, дай бог, чтобы наши коллеги-военные разминировали всю эту территорию… Пока окончательного решения по судьбе территории завода не принято, но промзона попала в концепцию развития, мастер-план и генплан Мариуполя. Есть несколько четких проектов, которые уже, скорее всего, на 98% будут. Но сегодня основная задача — это разминирование», — заявил Леонов.

Он также сообщил, что новые регионы, принятые в состав Российской Федерации, смогут достигнуть среднероссийских социально-экономических показателей «за ближайшие три-пять, максимум восемь лет».

