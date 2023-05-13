Акция недели: «Лукойл» растет на дивидендах, как на дрожжах

Индекс МосБиржи по итогам короткой праздничной недели вырос на 1,06%, но 30 из 40 входящих в него бумаг прибавили больше этой цифры. Причина такой странности была в снижении котировок тяжеловесных акций Сбера после прохождения отсечки реестра под дивиденды. А лидером, поднявшись на 6,88%, стали акции другого тяжеловеса – «Лукойла».

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Здесь причиной тоже во многом было закрытие реестра под дивиденды, хотя до него еще и немало времени. Годовое собрание акционеров «Лукойла» созывается 25 мая, а отсечка ожидается 5 июня. Дата все приближается, но еще в апреле, когда совет директоров рекомендовал выплатить 438 рублей на акцию, рынок отреагировал на эту цифру довольно бурно.

Тогда в какой-то момент дивидендная доходность получалась 9,8%, но уже к вечеру она упала до 9,1%. И акции надолго ушли в коррекцию, которая к концу прошлой недели подняла доходность до 9,75%.

На этой неделе рост акций начался уже с понедельника. В среду на фоне общего подъема рынка он резко ускорился, но продолжился и в остальные дни, хотя в пятницу многие другие бумаги заметно просели. И на закрытии недели акции «Лукойла» уже стоили 4819 руб., выйдя тем самым на максимум с апреля прошлого года.

Это соответствует доходности 9,09%, что само по себе немало за месяц с небольшим. Другое дело, что всю ее так быстро получить не получится – дивидендный гэп акции «Лукойла» обычно закрывают около двух месяцев. Но многие и не настроены в данном случае на сколь-нибудь краткосрочные спекуляции.

Рынок ждет, что в дальнейшем дивиденды будут расти. Многие верят в выплаты по итогам 2023 года в районе 600 руб., что дает солидную двузначную доходность. А УК «ДОХОДЪ», например, прогнозирует на ближайшие 12 месяцев дивиденды «Лукойла» и вовсе в размере 899,29 руб. Это 18,67% к текущим котировкам. Но, как теперь говорят, это не точно.

«Наш прогноз дивидендных выплат «Лукойла» по итогам 2023 года составляет 570 руб. на акцию, рыночный – по нашим оценкам – незначительно выше, на уровне 620 руб. на акцию», – писал на прошлой неделе аналитик по акциям ИК «АК БАРС Финанс» Александр Осин.

