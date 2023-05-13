Давно биткоин так не падал

Вчера биткоин пробил уровень поддержки в районе $27 тыс. и к вечеру скатился, по данным CoinMarketCap, $25878. Это был его минимум с 17 марта.

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Позднее биток чуть отскочил, но все равно за последнюю неделю он потерял уже 10,6%. Она стала для биткоина худшей с ноября, когда рухнула вторая по размеру криптобиржа мира FTX.

На этот раз часть заслуги в обвале принадлежит ее конкуренту – Binance. Крупнейшая криптобиржа мира в воскресенье и понедельник приостанавливала вывод средств из-за перегрузки блокчейна биткоина. А вчера вечером она объявила, что из-за регулятивного давления прекратит работу в Канаде.

Первое, впрочем, было для биткоина куда важнее. Растущая популярность мемкоинов и NFT на основе старейшей криптовалюты, создание которых стало возможно только в этом году после появления протокола Ordinals, привело к большим проблемам.

На разного рода мемы, создающиеся сотнями тысяч в сутки, стало приходиться больше половины всех транзакций в блокчейне биткоина, и сеть стала тормозить. В какой-то момент очередь неподтвержденных транзакций составляла около 500 тыс. Для блокчейна, рассчитанного на проведение 5–7 платежей в секунду, это огромные цифры – такое и за сутки не проведешь, а ведь поступают и новые платежи.

И комиссии майнеров взлетели, а ликвидность рынка упала. В полной мере ситуация не нормализовалась и до сих пор.

«Сборы за транзакции и время подтверждения увеличились, и большинство обычных пользователей, вероятно, предпочтут подождать, пока сеть не освободится, прежде чем начать свою обычную деятельность», – говорил вчера Bloomberg главный исполнительный директор Quantum Economics Мати Гринспен.

Но это была не последняя причина падения ликвидности и падения биткоина от уровня $30 тыс., который он пытался штурмовать еще на прошлой неделе. Из-за противоречивого, но тем не менее весьма агрессивного регулирования, из США и Канады уходят все новые криптокомпании. Это зачастую ведет к сокращению объема их операций и новому витку падения ликвидности. И на этой неделе звезды, что называется, сошлись.

«Попытки биткоина преодолеть отметку в $30 тыс. потерпели неудачу из-за тройного удара: проблем с перегруженностью блокчейна, ограничений ликвидности, вызванных сокращением операций ведущих маркетмейкеров Jane Street и Jump Crypto, и кружащих вокруг регуляторов», – цитировал вчера CNBC соучредителя Nexo Энтони Тренчева.

Но ликвидность начала падать еще раньше – с самого начала банковского кризиса в США. С одной стороны, он способствовал некоторому перетоку средств из банков в криптовалюты, но с другой – возникли инфраструктурные проблемы. После закрытия банков Silvergate и Signature рынок лишился двух ключевых платформ, которые люди ранее использовали для покупок на крипторынке.

Между тем, давление регуляторов на рынок не ослабевает. CFTC обвиняет Binance в нарушении правил торговли. Coinbase готовится судиться с SEC. Публичный биткоин-майнер Marathon Digital тоже получил от нее повестку в суд. Но рынок сейчас слаб, и выход по-настоящему крупного инвестора, обеспокоенного ситуацией, вполне способен увести котировки еще ниже.

«Сейчас ликвидность крипторынка тонка как бумага даже для биткоина – говорил вчера CoinDesk директор по инвестициям Astronaut Capital Мэтью Дибб. – Хотя мы не можем указать на одну непосредственную причину такой слабости, любые средние и крупные предложения на продажу ведут рынок вниз.»

