Это сильнее ракет и танков: в Италии отметили экономический парадокс конфликта на Украине

Конфликт на Украине породил парадокс в мировой экономике: США находятся на грани дефолта, Европейский центробанк повышает ставки, а Россия, согласно прогнозу МВФ, по росту ВВП обходит Германию и Великобританию, несмотря на все рассказы западных политиков об «эффективности санкций», пишет Money.it.

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В публикации цитируются слова бывшего премьер-министр Италии Марио Драги, который в мае 2022 года на саммите ЕС с воодушевлением заявил, что «максимальное воздействие санкций, принятых ЕС против России, ожидается с лета 2022 года». Еще раз он повторил эту мысль в сентябре 2022-го. Однако по прошествии более чем 400 дней с начала СВО на Украине МВФ сообщает, что прогнозы роста экономики России в 2023 году будут выше, чем у Германии, Великобритании, Франции и, возможно, Италии.

Автор Алессандро Чиполла отмечает, что несмотря на то, что США получают экономическую выгоду от конфликта на Украине в виде повышения продаж сжиженного природного газа, Америка все равно сталкивается с рекордным госдолгом, в том числе из-за усилий, предпринятых для поддержки Украины. В Европе, по его мнению, дела обстоят не лучше: инфляция не снижается и это вынудит Европейский центральный банк снова повысить процентные ставки.

«В сложившейся ситуации печально актуальна старая мудрость: каждая большая война – это "естественное" последствие большого кризиса. В данном случае это кризис, вызванный пандемией, а затем усугубленный конфликтом на Украине. Усиление Китая, неудавшийся обвал экономики России и риск дефолта в США – все это может повлиять на развитие конфликта сильнее, чем ракеты или танки. Надежда только на ускоренные дипломатические переговоры», — резюмировал автор.

