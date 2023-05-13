Посол Ирана: из-за санкций в Иране добились полного цикла в производстве автомобилей, чего нет и в России

В Иране ведутся работы по запуску экспорта иранских автомобилей на российский рынок. Об этом журналу «Эксперт» заявил чрезвычайный и полномочный посол Ирана в РФ Казем Джалали.

Посол отметил, что в настоящее время идут работы, цель которых - «чтобы Россия могла импоритровать иранские автомобили». Помимо этого, планируется запуск совместного производства. «И мне кажется, здесь есть хорошие программы, планы по сотрудничеству в автопроме», – отметил Джалали.

Казем Джалали подчеркнул, что в Иране добились полного цикла в производстве автомобилей. Прийти к полному циклу удалось именно благодаря введенным против страны ограничительным мерам со стороны других государств в 1979 году. «Это практически 40 лет ежедневной работы, которая была проведена как раз из-за введенных санкций», – завяил Джалали. В беседе с «Экспертом» посол подчеркнул, что российская промышленность сильна во многих направлениях, но полного цикла нет, и многие детали приходится импортировать. «И это сильно осложняет дело», – говорит Джалали. Иран занимался развитием автопрома в спартанских условиях. Посол напомнил: «Мы были под санкциями, никто нам не помогал. Мы были вынуждены с самого начала выработать полный цикл». Посол считает, что сейчас похожая возможность есть и у России.

Больше 80% иранцев ездят на автомобилях местного производства. Джалали рассказал, что у него самого иранская машина – Peugeot Pars. «Это копия французской машины, но мы сами ее производим. Полный цикл в Иране», – уточнил посол. Peugeot Pars – легковой автомобиль, выпускаемый компанией Iran Khodro. Модель также известна как Peugeot Persia.

Ранее генеральный директор Iran Khodro Мехди Хатиби сообщил о намерении привезти в Россию до конца 2023 более 2 тысячмашин моделей Tara и Dena. Первую партию из 30 моделей IKCO Tara уже доставили в РФ, автомобили находятся на складе. Tara представляет собой видоизмененный Peugeot 301 с 1,6-литровым бензиновым двигателем. По словам представителя дилерского холдинга «Рольф», стоимость автомобиля с механической коробкой – 1,529 млн рублей, а с 6-ступенчатым автоматом 1,7 млн рублей. Помимо Iran Khodro привезти 20 тысяч автомобилей на российский рынок намерена иранская компания Saipa.