S&P 500 и Nasdaq: в разных лодках к одному водопаду

В пятницу фондовый рынок США готовился к рецессии более традиционным способом, чем накануне – Nasdaq падал. Но в умах еще носилась необоснованная исторически, хотя для многих и привлекательная идея, состоящая в том, что технологические акции лучше всех переживут экономический спад.

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Именно с ней была связана скупка бумаг гигантов с капитализацией более $1 трлн. Их бизнес, как предлагали думать публике некоторые аналитики, уже так велик и независим от конъюнктуры, что эти акции можно отнести к защитным. И Apple, Microsoft, Alphabet и Amazon.com неплохо поддерживали S&P 500 в последние дни.

Но вчера только Alphabet закрылся в плюсе (публику еще в среду очаровала презентация успехов Google в области искусственного интеллекта). В составе S&P 500 теперь лидировали проверенные десятилетиями защитные сектора – коммунальные услуги (+0,44%) и потребительские товары первой необходимости (+0,35%).

В целом же рынок просел. Dow Jones Industrial Average потерял 0,03%, закрыв в минус уже пятые торги подряд. S&P 500 упал на 0,16%, а Nasdaq Composite – на 0,35%.

Однако на большем горизонте все было не так однозначно. Nasdaq закрыл в плюс (на 0,4%) вторую неделю подряд, а Dow и S&P 500 закончили их в минус, упав вчера на 1,11% и 0,29% соответственно.

В общем, охватившая массы идея, как известно, большая сила.

Согласно расчетам Bank of America на основе данных EPFR Global, в фонды акций технологических компаний на неделе, завершившейся 10 мая, пришло $3,8 млрд. Это максимум с декабря 2021 года. Выход на уровень пиковых значений конца бычьего рынка – свидетельство не самого здорового оптимизма публики.

Стратеги Bloomberg Intelligence уже говорят о пузыре в области технологий, медиа и телекоммуникаций. Но он, с их точки зрения, не выдержит столкновения с реальностью – более высокие ставки на слишком долгий срок и не вдохновляющие прогнозы прибыли.

Денежно-кредитная политика и в самом деле была важной частью идеи покупки технологических акций. Еще в четверг срочный рынок, по данным CME, был почти уверен в том, что в июне ФРС не будет повышать ставку. При этом подразумеваемые котировками шансы на то, что уже в июле начнется ее снижение, были близки к 50%.

Но вчера эта гипотеза дала трещину – и теперь рынок спешно пересматривает вероятности. Опрос Мичиганского университета показал, что инфляционные ожидания в США вышли на 12-летний максимум. Потребители ждут темпов роста цен в 3,2% годовых в течение следующих 5-10 лет.

Признаки укоренения инфляции в экономике могут побудить ФРС либо продолжить подъем ставок, либо очень надолго оставить их на высоте. И вчера чиновники уже делали «ястребиные» заявления. Так, член совета управляющих ФРС Мишель Боуман говорила, что ставку придется повысить, если ценовое давление не ослабнет. А надо сказать, что с версией о близкой (если уже не начавшейся) рецессии последняя статистика вполне согласуется. И станет ли наступление рецессии хорошей новостью для технологических акций?

Стратег BofA Майкл Хартнетт уверен, что нет. В пятницу аналитическая команда под его руководством написала клиентам, что ФРС вряд ли остановит подъем ставки при высокой инфляции, низкой безработице и одобрении этой политики президентом. В итоге сценарий будет аналогичен событиям 2008 года – серьезная рецессия больно ударит по финансовому и технологическому секторам.

Справедливости ради, впрочем, надо заметить, что акционеру вообще любой компании в те времена трудно было позавидовать.

