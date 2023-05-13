Страны G7 замышляют экономический альянс против Китая

В период перед встречей в Ниигате страны «большой семерки», и прежде всего крайне озабоченные этим вопросом США, пытаются запустить процесс диверсификации цепочек поставок и снизить их зависимость от Пекина, поскольку она остается достаточно сильной. Но в целом страны G7 расходятся во мнениях относительно того, как далеко им следует зайти в противодействии Китаю, поскольку нанесение ущерба торговле со второй по величине экономикой мира по номиналу и первейшей по ППС может нанести тяжелый удар по развитым странам, зависящим от экспорта, включая Германию и Японию.

Статья по теме: У стран G7 возник раскол по газу

Страны «Большой семерки» вряд ли могут позволить себе дальнейшие риски для своих уязвимых экономик, поскольку Вашингтон изо всех сил пытается разрешить противостояние по поводу потолка госдолга, которое может ввергнуть экономику США в рецессию. Запланированная на пятницу встреча президента США Джо Байдена с ведущими законодателями была отложена до начала следующей недели (15-21 мая), поскольку обе стороны ищут компромисс, чтобы избежать катастрофического дефолта.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер надеется, что американские политики придут к взвешенному решению относительно повышения потолка госдолга выше рекордных $31,4 трлн. По мнению немецкого политика, если решение не будет принято, то ситуация для мировой экономики может ухудшиться.

США находятся на переднем крае конфронтации, настаивая на более решительных шагах против Китая. 11 мая американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, что многие страны-члены G7 разделяют обеспокоенность Вашингтона по поводу использования Китаем «экономического принуждения против других стран» и рассматривают способы противодействия КНР.

Германия также рассматривает шаги по переоценке двусторонних связей с КНР, но в целом опасается, что ее будут воспринимать в качестве основного действующего лица в рамках торговой конфронтации G7 против Китая, а это крайне невыгодно для дальнейшей торговли двух стран. По предварительным данным, с которыми ознакомилось агентство Reuters, прямые инвестиции Германии в Китай продолжают расти, несмотря на то, что правительство ФРГ скорее ухудшает отношения с Пекином.

И вот в ближайшее время, на встрече финансовых руководителей G7 могут состояться дебаты о введении целевого контроля за инвестициями в Китай. По плану, о котором Reuters поведал источник в правительстве Германии, все проверки инвестиций будут направлены на стратегически важные области. Дискуссии между финансовыми лидерами заложат основу для полемики уже на основном саммите G7, который пройдет 19-21 мая в Хиросиме.

Сама Япония с осторожностью относится к идее контроля за инвестированием в Китай, учитывая огромное влияние, которое это действие может оказать на мировую торговлю и японскую экономику. Анонимный японский чиновник сказал агентству Reuters: «Ограничить исходящие инвестиции было бы довольно сложно».

11 мая министр финансов Великобритании Джереми Хайт, напротив, заявил японской газете Nikkei, что G7 должна «противостоять экономическому принуждению Китая», хотя и не упомянул о контроле за инвестициями.

Еще одна инициатива, которая должна быть одобрена G7, заключается в создании партнерств со странами с низким и средним уровнем дохода — путем инвестиций в их экономики и предоставления экономической помощи — для диверсификации цепочек поставок за пределами Китая. Япония с этой целью пригласила шесть стран, не входящих в G7, включая Бразилию, Индию и Индонезию, на информационное мероприятие. На эту встречу рассчитывает и Кристиан Линднер, который полагает, что развивающиеся страны могут помочь уменьшить зависимость от Китая.

Однако, некоторые аналитики скептически относятся к таким шагам по противодействию КНР. Так, главный экономист по развивающимся рынкам в японском Dai-ichi Life Research Institute Тору Нисихама отметил: «Очень трудно оставить Китай в стороне, учитывая его экономическую мощь. Это может привести к разделению мировой торговли, нанести ущерб глобальному росту и навредить самим экономикам G7».

Ожидается, что финансовые руководители G7 13 мая выступят с совместным заявлением по итогам их трехдневной встречи.