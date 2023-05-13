Талисманы и сослуживцы: в МЧС сформировали первый кошачий отряд «Семёнычи»

Первый кошачий отряд МЧС России «Семёнычи» сформирован. В него вошли пушистые члены команды из пожарных частей Москвы, Смоленской, Курской, Архангельской, Вологодской областей и Республики Коми. Отряд получил название в память о тюменском коте-пожарном Семене, погибшем под колесами автомобиля 2 мая, сообщается в Telegram-канале МЧС.

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«Кошки считаются символом домашнего тепла и уюта, а для огнеборцев настоящими пушистыми талисманами. Они не только охраняют инвентарь от грызунов. Своим мурлыканьем котейки помогают снять накопившееся у огнеборцев за день напряжение. А утром они выходят вместе с пожарными на построение, где некоторые даже предсказывают будущее: если кот спит, значит смена пройдет спокойно», — пояснили в МЧС.

Так, например, на московском пожарном корабле «Надежда» уже два года вместе со спасателями несет службу кошка Бусинка. У курских огнеборцев живет мурлыкающий Лафет, которого летом подобрали на сгоревшей даче. В Архангельской 2 ПСЧ есть свой талисман и сослуживец — кот Баллон, который всегда провожает огнеборцев на выезды. В Вологодской области в 10 пожарно-спасательной части живет кошка Помпа, которую спасатели буквально реанимировали после пожара, дав ей подышать из аппарата и сделав массаж сердца. Однако хозяйка, умолявшая спасти своих питомцев, отказалась потом ее забирать. В сыктывкарскую пожарную часть британец Гоша пришел жить по собственной инициативе из соседнего гаража. Кот добросовестно несет службу уже восемь лет: каждое утро выходит на смену караула, встречает и провожает боевые расчеты.

Что касается тюменского кота Семена, в честь которого назван отряд, то про него известно, что он 2 мая «в свободное от несения службы время прогуливался недалеко от своей пожарной части и был сбит проезжающим мимо автомобилем».

«Котейка появился в части три года назад. И за это время стал всеобщим любимцем и знаменитостью — у пушистого спасателя был разнообразный гардероб и своя страница ВКонтакте», — уточнили в МЧС.

