Ученые придумали, где можно «спрятать» парниковые газы

Антропогенные выбросы углекислого газа – продукта горения ископаемого топлива – сейчас находятся на рекордно высоком уровне, они усиливают парниковый эффект, вызывающий глобальное потепление и приводящий к природным катаклизмам. Сотрудники лаборатории общей гидромеханики НИИ механики МГУ им. М.В. Ломоносова в составе группы российских ученых определили наиболее перспективное место для захоронения парниковых газов — в истощенных нефтегазовых месторождениях. Результаты их исследования опубликованы в журнале Gas Science and Engineering, сообщает пресс-служба вуза.

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«Ученые помогли оценить перспективность применения в регионе Западной Сибири технологии улавливания и размещения углекислого газа под землей (ССUS – Carbon Capture, Utilization and Storage). Технология CCUS предполагает закачку в проницаемые геологические пласты миллионов тонн газообразных выбросов промышленных предприятий с целью их захоронения или долгосрочного хранения. Это позволяет исключить попадание загрязняющих эмиссий в атмосферу и, таким образом, способствует снижению антропогенного воздействия на климат. Размещение газа под землей может вестись в истощенных месторождениях нефти и газа и в водонасыщенных пластах. Таким образом, нефтегазоносные провинции, о которых накоплен большой спектр геофизических данных, имеют наилучшие перспективы для обоснованного и безопасного развертывания технологии CCUS», — сообщили в пресс-службе МГУ.

В исследованиях, помимо ученых МГУ, принимали участие специалисты Сколковского института науки и технологий и инженеры Научно-технического центра «Газпром нефти». На геологических данных компании и были рассчитаны показатели эффективности использования пластов, формировавшихся в различных условиях осадконакопления.

«Оценка объемов углекислого газа, которые можно безопасно закачать в пласт, требует проведения исследований на стыке механики жидкости и газа, механики твердого тела, геологии и геохимии. Необходимо рассчитывать трехмерные многофазные течения жидкостей и газов в неоднородной геологической среде с учетом различных режимов эксплуатации скважин, использующихся для закачки CO2, физико-химических взаимодействий между жидкостями и горной породой и изменяющимся напряженно-деформированным состоянием пористой среды», — пояснил руководитель лаборатории, член-корреспондент РАН Андрей Афанасьев.

Ученые впервые оценили емкость и приемистость пластов Западной Сибири, а также коэффициент использования пласта при различных сценариях закачки газа. Они намерены продолжить работу по оценке перспективности развертывания технологии CCUS на конкретных геологических формациях.

