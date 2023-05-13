Умер один из родоначальников советского и российского ТВ Эдуард Сагалаев

Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев скоропостижно скончался в возрасте 76 лет. Об этом ТАСС сообщил гендиректор Общественного телевидения России (ОТР) Виталий Игнатенко.

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«Да, он умер сегодня. Скоропостижно скончался», — сообщил Игнатенко.

Сагалаев был одним из родоначальников советского и российского телевидения. С 1975 по 1980 год он работал заместителем главного редактора программ для молодежи Центрального телевидения СССР. С 1980 по 1984-ый – главным редактором программ для молодежи Всесоюзного радио, а с 1984 по 1988-ой – главным редактором программ для молодежи Центрального телевидения СССР. С 1991 по 1992 год Сагалаев занимал пост гендиректора гостелерадиокомпании «Останкино». В 1992-ом основал первую независимую вещательную корпорацию (ТВ-6 Москва). В 1995-ом Сагалаев возглавил Национальную ассоциацию радиовещателей. С 1996 по 1997 год занимал также пост председателя Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК).

