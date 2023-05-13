В Донецке начали выпускать противоосколочные жилеты для служебных собак

Противоосколочные жилеты для служебных собак, помогающих российским военным на передовой в рамках спецоперации, создали в Донецке. Как сообщил РИА Новости директор предприятия «3Д Техно» Михаил Кондрус, два жилета, обеспечивающие защиту по классам Бр1 и С2, изготовлены пока только для одной собаки, но их планируется выпускать серийно, с учетом породы и специфики службы.

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«Нами был разработан и изготовлен противоосколочный жилет большей площади и меньшей. Большой жилет полностью оснащен стропами системы Молли для размещения на нем дополнительной полезной нагрузки, такой как небольшой объем боекомплекта, это могут быть аптечки и другие полезные элементы нагрузки», — сообщил Кондрус.

Меньший жилет с баллистическим противоосколочным пакетом, по его словам, создан для выполнения регулярных задач и повседневной носки. На нем также можно разместить по четыре магазина для автомата Калашникова и по две гранаты с каждой стороны.

Предприниматель добавил, что оба жилета были разработаны специально для пса по кличке Бандит. Его хозяин, российский морпех, рассказал агентству, как собаки важны для фронта. По собаке тяжело попасть, она может помочь что-то перенести, поэтому при грамотном обучении, ее присутствие является огромным преимуществом для военного.

