В России импортозаместили дальнобойный снайперский патрон

В России начат серийный выпуск полностью из отечественных комплектующих известного мощного снайперского патрона 10,3x77 миллиметров Cheytac. Об этом РИА Новости сообщил глава предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев.

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«Мы создали полностью российский патрон для винтовок калибра 375 Cheytac, уже начали его серийное производство. Впервые на наши винтовки калибра 375 Cheytac поставляются патроны с российской гильзой разработки Lobaev Arms и порохом одного казанского предприятия, раньше мы использовали зарубежные комплектующие», — рассказал Лобаев.

По его словам, до недавнего времени для патронов данного калибра приобретались гильзы американского и австралийского производства, а порох закупался в США и Финляндии.

Частное оборонное предприятие Lobaev Arms, расположенное в Тарусе Калужской области, специализируется на производстве гражданского и служебного снайперского оружия. Гордость компании — снайперская винтовка «Сумрак» — самое дальнобойное на сегодняшний день оружие такого класса в мире, максимальная дальность поражения цели при «рекордной» стрельбе составляет 4,2 км.

