В Ростове-на-Дону начнут производить ноутбуки

Российская компания «Бештау» планирует в октябре текущего года запустить в Ростове-на-Дону производство ноутбуков и литий-ионных аккумуляторов. Строительство нового завода начнется в августе, объем инвестиций составит 4 млрд рублей, сообщил ТАСС соучредитель компании Владимир Кузнецов.

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«Мы планируем начать строительство в августе текущего года. Ввод производственного комплекса в эксплуатацию планируется в октябре 2023 года. Помимо выпуска ноутбуков и литий-ионных аккумуляторов новый ростовский завод обеспечит увеличение объемов производства материнских плат. Инвестиции составят порядка 4 млрд рублей», — сообщил Кузнецов.

Он отметил, что инвестпроект будет профинансирован за счет собственных средств. В текущем году компания также намерена ввести в эксплуатацию два производственных комплекса в Ессентуках, вложив в них порядка 2 млрд рублей. В Ростове-на-Дону, по его словам, планируется строительство нескольких производственных площадок.

Как ранее рассказывал соучредитель ГК «Бештау» Олег Осипов, ростовские ноутбуки будут обладать широким спектром возможных комплектаций, в зависимости от потребностей заказчика. Разработчики постарались разместить в них «максимально возможное количество портов, сделать их достаточно производительными по мощности и при этом обеспечить необходимое теплоотведение за счет специального состава пластика для корпуса и минимальную шумность при работе».



