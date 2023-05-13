В зоне СВО начали испытывать быстровозводимый бункер-укрытие

Образец быстровозводимого бункера-укрытия, способного уберечь от минометных снарядов, проходит испытания на передовой в ДНР, сообщил ТАСС гендиректор компании «Энергоинновация» Евгений Цирульников. По его словам, при необходимости за три-четыре месяца можно будет выпустить партию в 200-250 таких убежищ.

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«Образец бункера-убежища отправлен в Росгвардию и уже применяется в районе передовой в ДНР. Планируем, что в будущем может быть выпущена целая партия подобных бункеров. Военнослужащие должны предоставить нам отзывы по итогам эксплуатации убежища. Возможно, что-то надо будет переделать или усилить», — рассказал Цирульников.

Он уточнил, что вес конструкции составляет 6,5 тонн. Бункер оснащен системами автономного электропитания, вентиляции, отопления, в нем есть место для отдыха и работы. Убежище можно использовать в качестве наземного блокпоста с дополнительной защитой в виде мешков с песком, а также заглублять в землю на глубину до 6 метров — в этом случае бункер выдержит проход над ним БТР, БМП весом до 20 тонн и даже танк, если он пройдет на скорости. По словам руководителя компании, бункер способен уберечь от пуль всех известных калибров и осколков, а в заглубленном состоянии — от минометных и артиллерийских снарядов.

«Мы готовы выпустить приличную партию бункеров — порядка 200-250 убежищ. Они могут быть изготовлены достаточно быстро — в течение 3-4 месяцев. Для этого есть все разработки и конструкторская документация», — добавил Цирульников.

