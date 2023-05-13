Возмездие за Луганск: российские истребители сбили Су-24 и Миг-29 ВСУ, участвовавшие в атаке

За прошедшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли поражение 74 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 114 районах проведения спецоперации. Кроме того, российские истребители сбили самолет Су-24 и прикрывавший его истребитель Миг-29 ВСУ, участвовавшие 12 мая в обстреле Луганска с помощью британских ракет Storm Shadow, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«2 мая около 18.30 мск боевыми самолетами воздушных сил Украины был нанесен ракетный удар по предприятию полимерных изделий "Полипак" и мясоперерабатывающему комбинату "Милам" в городе Луганск. Для удара использовались поставленные киевскому режиму Великобританией авиационные ракеты Storm Shadow, вопреки заявлениям Лондона, что данные вооружения не будут применяться по гражданским объектам. В результате удара на территории луганских предприятий пищевой и химической промышленности начался пожар. Есть разрушения ближайших жилых домов. Пострадали мирные жители, в том числе шесть детей. Истребительной авиацией ВКС России наносивший ракетный удар по Луганску самолет Су-24 и прикрывавший его истребитель Миг-29 воздушных сил Украины сбиты», — сообщил Конашенков.

По данным Минобороны, на Купянском направлении за сутки было уничтожено до 170-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и «Акация», а также пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. На Красно-Лиманском направлении ликвидированы до 75-ти украинских военнослужащих, две БМП, самоходная гаубица «Акация», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

«На Донецком направлении штурмовыми отрядами освобожден квартал в северо-западной части города Артемовск. Подразделения Воздушно-десантных войск оказывали поддержку штурмовым отрядам и сковывали противника на флангах. За сутки на данном направлении уничтожено более 285-ти украинских военнослужащих и наемников, два танка, три БМП, четыре бронетранспортера, четыре автомобиля, две самоходных гаубицы "Акация", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30. Кроме того, в районе города Краматорск ДНР уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения группировки ВСУ», — уточнил Конашенков.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях противник потерял свыше 155-ти военнослужащих убитыми и ранеными, 14 автомобилей и американскую артиллерийскую систему М777. Кроме того, были пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. На Херсонском направлении потери ВСУ составили до 20-ти военнослужащих, три автомобиля и одна пушка «Гиацинт-Б». В районе города Николаев был уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Российские средства ПВО за сутки перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и 18 украинских беспилотников. Истребители РФ сбили в районе Купянска вертолет Ми-8 ВСУ. В ДНР была уничтожена радиолокационная станция наведения целей украинского ЗРК С-300 и поражен командно-наблюдательный пункт батальона 5-й штурмовой бригады ВСУ. А в районе города Запорожье уничтожен склад авиационного ракетного вооружения и хранилище топлива для украинской военной техники.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 424 самолета, 231 вертолет, 4117 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 9119 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4806 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10167 единиц специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.

