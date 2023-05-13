«Заплатил — и поезжай»: Бастрыкин предложил штрафовать коррупционеров, а не сажать их

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил штрафовать коррупционеров в корпорациях на крупные суммы по решению суда, не арестовывая их. Выступая на Петербургском международном юридическом форуме, он также напомнил депутатам о законопроекте, который был внесен в Госдуму несколько лет назад, о введении уголовной ответственности юрлиц. Отсутствие такого правового инструмента, по его словам, исключает возможность репатриации нажитого в России преступного капитала.

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«Когда бизнесмен корпорации заплатит миллиардные суммы без ареста, но по решению суда и в рамках уголовного процесса, да, можно провести допросы, экспертизы, усмотреть коллективный умысел на совершение хищения, мошенничества, это все сопрягается. Надо поддержать саму идею, немцы же сумели это сделать. Тот же самый суд, только уголовный, и большие меры — штрафные санкции, тогда корпорация поймет: не выгодно воровать, выгодно честно работать. <…> Не надо их в тюрьму, вот заплатил за удовольствие и поезжай куда-нибудь в Италию, Испанию, к морю и все будет отлично», — цитирует ТАСС Бастрыкина.

По его словам, даже сейчас, в тяжелое для страны время, имеются факты, что корпорации, выполняя оборонзаказ, допускают факты коррупции и воровства.

«Если управление акционерного общества проголосовало за схему, которая оказалась мошеннической, не надо их всех в тюрьму гнать. Это очень дорого государству обойдется. Давайте наложим колоссальный штраф на физическое лицо», — уточнил глава СК.

Кроме того, Бастрыкин выразил недовольство депутатами Госдумы, которые затормозили принятие законопроекта об уголовной ответственности юридических лиц для возмещения ущерба при совершении в том числе коррупционных преступлений. Он предложил вернуться к обсуждению этого законопроекта снова, учитывая, что такая мера предусмотрена уже более чем в 80 государствах мира.

Отсутствие такого правового инструмента, по его словам, исключает сейчас возможность репатриации нажитого в России преступного капитала, выведенного за рубеж и поставленного на баланс иностранной организации.