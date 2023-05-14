Фармкомпания в Москве собрала более 800 тонн сырья на переработку

Столичный фармацевтический завод «Сервье» за пять лет отправил на переработку более 800 тонн сырья, из этого более 260 тонн - бумага и картон. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Помимо передачи сырья на переработку на предприятии применяют инновационные решения по эффективному использованию природных ресурсов, управлению отходами, осуществляют многоступенчатую очистку воды и воздуха. Также компания активно реализует экоинициативы, добавил Овчинский. В частности, на предприятии собрали на переработку более восьми тонн металла, три тонны ПВХ-пленки и 130 тонн деревянных палет.

Среди экоинициатив - проект с жителями села Красная Пахра в ТиНАО - акция по сбору неиспользуемой одежды совместно с фондом «Второе дыхание». Приемные пункты открыли в ТиНАО, в том числе на заводе компании. Вещи в хорошем состоянии передают малоимущим, а остальные отправляют на переработку.

Также завод собирает пластиковые крышки от бутылок и пакеты, поддерживая проект «Добрые крышечки», организованный одноименным общественным движением и благотворительным фондом «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Вырученные средства направляют на покупку реабилитационной техники для детей с особенностями развития. Компания уже передала на переработку более 270 килограммов пластиковых крышек.

Завод «Сервье» производит препараты для лечения основных хронических неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет), а также хронических заболеваний вен. С 2016 года компания обладает статусом промышленного комплекса, который предполагает различные налоговые льготы.